Spa pisti, 2022 Ypres Rallisi rotasında yer almayacak

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Belçika GP'sine ev sahipliği yapan efsanevi Spa pisti, geçtiğimiz yıl Ypres Rallisi esnasında ilk defa WRC'nin bir etabına ev sahipliği yaptı. Rallinin galibi ise, Hyundai pilotu ve yerel kahraman Thierry Neuville olmuştu.

Spa'nın birçok ikonik sektörünün -Eau Rouge dahil olmak üzere- ralliye dahil edilmesi, özellikle görsel anlamda epey doyurucu oldu. Ancak, Spa'ya varabilmek için ekstra 300 kilometre sürüş yapılması gibi bir problem de mevcut, bu da WRC hayranlarını ve sürücülerini ikiye bölmüş durumda.

Ypres Rallisi, İngiltere ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, Kuzey İrlanda Rallisi için ayrılan 18-21 Ağustos'taki boş yeri doldurmak için bu yıl WRC takvimine yeniden dahil edildi.

Ralli organizatörü Superstage, bu yılki Ypres Rallisi'nin, ralliden bir hafta sonra gerçekleşecek olan F1 Belçika GP'si için yapılacak hazırlıklar nedeniyle Spa etabının kullanılmasının “imkansız” olduğunu ve rallinin geleneksel asfalt etaplarına dayalı revize edilmiş bir rotayı izleyeceğini doğruladı.

Club Superstage başkanı Alain Penasse, “Klasik rotamızda kalma kararını almamızın tek sebebi Spa-Francorchamps ile uzun süredir sürdürdüğümüz irtibat değildi. O dönem Formula 1 için hazırlıklar çoktan başlamış olacak, dolayısıyla Spa-Francorchamps pistinde bir etap düzenleyebilmemiz şu an için imkansız." dedi.

Gus Greensmith, Chris Patterson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC Photo by: M-Sport

Revize edilmiş rotaya göre ralli, Ypres'te bulunan ralli genel merkezinin 10 kilometre güneybatısında, Kemmelberg tepelerinde düzenlenecek bir güç etabı ile sona erecek.

WRC'nin dokuzuncu ayağı olacak Ypres Rallisi'nin 282 kilometresi -bu rallinin %40'lık bölümünü oluşturmakta- rekabetçi etaplardan oluşacak.

Bu sene yeni bir rotaya sahip olacak tek ralli Ypres Rallisi değil. Çakılların arasında geçen fakat hızlı ve akıcı bir ralli olan Finlandiya Rallisi, bu sene %50'si revize edilmiş bir rotayı izleyecek.

Ralli direktör yardımcısı Kari Nuutinen, "Etap planlama ekibimize sadece şapka çıkarıyorum. Bu yıl düzenleyeceğimiz ralli, normale dönüşü temsil ediyor."

"Lankamaa etabı esnasında Dünya şampiyonu Juha Kankkunen'in arka bahçesine kadar gelmiş olacağız. Lankamaa ralli hayranları tarafından çokça sevilen ve istenen, gerçekten özel bir etap. Bu etabı tekrardan düzenliyor olmak bizim için büyük bir zevk" dedi.