Sordo'nun WRC ile geleceği belirsiz

WRC'deki en tecrübeli sürücüler arasında yer alan Sordo, şampiyonadaki ilk yarışına 2003'te katılmıştı ve kariyeri boyunca yarıştığı Citroen, Mini, Ford ve Hyundai fabrika takımlarıyla toplamda üç ralli galibiyeti elde etti.

38 yaşındaki sürücü, markanın 2014'te WRC'ye geri dönmesinden beri Hyundai ile birlikte ve 2018'den bu yana tam sezon yarışmak yerine belli rallilere katılıyor.

Ancak Hyundai sezon başında, 2019 dünya şampiyonu Ott Tanak ve Thierry Neuville ile anlaşmasını yenilemesinin ardından, üçüncü aracı için seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor. İspanyol sürücünün ise gelecek sezon için planları henüz açıklanmadı.

Sordo, 2022 planları üzerine çalıştığını ve Hyundai ile yeni bir anlaşma imzalaması durumunda yine tam sezon yarışmamayı beklediğini söyledi.

2022 planları sorulan Sordo, "Bilmiyorum ama eminim ki bir şey yapacağım. Henüz bilmiyoruz."

"Sadece önümüzdeki rallilere odaklanıyorum. Bizim için çok önemliler ve çok yoğun bir zamanlama. Ancak bunların ardından biraz zaman ayırıp neler yapabileceğimize bakacağız."

"Eğer bir şey yapacaksam, yine yarı zamanlı olacak." yanıtını verdi.

2022'ye dair planlarının sürpriz mi olacağı sorusunu ise, "Sanmıyorum." diye cevapladı.

Sordo bu sezon üçüncülüğünü, 2022'de M-Sport'a geçeceği düşünülen İrlandalı sürücü Craig Breen ile paylaşıyor.

Breen gelecek yıl tam sezon yarışmak istiyor ve Hyundai patronu Andrea Adamo, takımın bunu Breen'e sağlayamayacağını doğruladı.

Adamo, "Craig'in, dünya şampiyonasında yarışmayı hak ettiğine inandığı oldukça açık. Ancak, Hyundai'nin ona dünya şampiyonluğunu veremeyeceği de açıkça görülüyor." dedi.

Adamo, Sordo ile iletişimde olduğunu de olduğunu da belirtti. Geçtiğimiz ay ise Hyundai WRC2 sürücüsü Oliver Solberg'in, gelecek yıl WRC'ye geçme ihtimali olduğuna dair ipucu vermişti.

Solberg, bu hafta sonu Hyundai'nin 2022 sezonunda kullanacağı aracı, Thierry Neuville ile beraber test ediyor. 2003 dünya şampiyonu Petter Solberg'in oğlu olan genç sürücü, gelecek ay yapılacak İspanya Rallisi'nde Koreli marka ile üçüncü WRC mücadelesine çıkacak.

Hyundai'nin Solberg'e İspanya Rallisi'ne katılma fırsatı vermesinin ardından WRC2'de kendisinden boşalan Hyundai koltuğa, M-Sport WRC takımdan ayrılan Teemu Suninen geçecek.

Suninen, M-Sport ile ayrılığının ardından, gelecek yıl için boşta ve tecrübelerine bakılırsa Hyundai için önemli bir değere sahip olabilir.

Çeviren: Aybike Simay Erden