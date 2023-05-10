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Sordo, Sardunya'da üçüncü Hyundai'ye geri dönüyor

Hyundai, gelecek ay Sardunya Rallisi'nde üçüncü aracın direksiyonuna Dani Sordo'nun geçeceğini doğruladı.

Tom Howard
Ekleyen:
Dani Sordo, Hyundai World Rally Team

Craig Breen'in vefatından bu yana üçüncü araç konusunda sessiz kalan Hyundai, bugün yaptığı bir açıklamada Dani Sordo'nun 1-4 Haziran tarihlerindeki Sardunya Rallisi'nde direksiyona geçeceğini resmen duyurdu. 

Diğer yedi rallide kimin direksiyona geçeceği henüz belli değil.

Hırvatistan Rallisi testlerinde geçirdiği kaza sonucu hayata gözlerini yuman Breen'in anısına son ralliyi iki araçla tamamlayan Hyundai, böylece üç araçlı sisteme geri dönecek.

Kariyerindeki üç zaferin ikisine Sardunya'da ulaşan Sordo, doğal olarak takım için en güçlü seçenek konumundaydı.

Geri dönen tek isim Sordo olmayacak: sekiz kez dünya şampiyonu ve şampiyona lideri Sebastien Ogier'de Sardunya'da Toyota direksiyonuna dönüyor.

Bu yıl 20. kez düzenlenecek olan ralli, özellikle 49.90 kilometrelik yeni devasa Monte Lerno etabıyla dikkat çekiyor.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

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