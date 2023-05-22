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Sordo, Safari Rallisi'nde de Hyundai direksiyonunda olacak

Üçüncü araç konusunda bir duyuruda bulunan Hyundai, tecrübeli Dani Sordo'nun Safari Rallisi'nde de mücadele edeceğini doğruladı.

Tom Howard
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Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Craig Breen'in vefatının ardından henüz üçüncü araç konusunda kalıcı bir plan yapmayan Hyundai, Portekiz'de Sordo ile mücadele etmeyi tercih etti.

Beklentileri karşılayan tecrübeli sürücü ralliyi ikinci sırada bitirerek takımın hanesine bir diğer podyum yazdırmış olsa dahi kendisinin tüm rallilerde mücadele edeceği düşünülmüyor.

Yine de Hyundai'nin elinde kısa vadede başka bir isim yok, dolayısıyla Sordo'nun sonraki iki ralli olan Sardunya ve Safari'de de i20 direksiyonunda olacağı doğrulandı.

Takımın üçüncü araç konusunda uzun vadeli düşündüğünü söyleyen takım patronu Cyril Abiteboul, karar sürecinin devam ettiğini de belirtmekte.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Takımın genç bir isme yönelebileceği düşünüyor, bu isim de büyük ihtimalle son WRC2 şampiyonu Emil Lindholm.

Abiteboul, "Doğrulayabileceğim tek şey Dani'nin tüm rallilere katılmayacağı, kadromuzun zamanı geldiğince açıklanacağıdır."

"Araştırmalarımız sürüyor, ancak belirli bir duyuru yapmak için henüz çok erken. Söyleyebileceğim tek şey, sadece bu yıla bakmadığımız, gelecek yıl ve ondan sonraki yıl nerede olmak istediğimize de baktığımızdır."

"Çok talihsiz bir durumda yapmak zorunda kaldığımız bu çalışmayı bir boşluk doldurma çalışması olarak görmek istemiyorum. Bunu takım ve şirket için stratejik bir karar olarak görmek istiyorum."

"Uzun vadede başarılı olma umudumuz ve beklentimiz var, bu nedenle bu sezonun geri kalanı için sürücü kadrosu meselesine ancak takım üzerinde uzun vadeli bir etki perspektifiyle bakabiliriz." dedi.

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