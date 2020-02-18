WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Şili Rallisi
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Arjantin Rallisi
23 Nis
-
26 Nis
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
148 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
197 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
239 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
253 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
274 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Meksika Rallisi / Son dakika

Sordo, Hyundai ile Meksika Rallisi'ne katılacak

paylaşım
yorumlar
Sordo, Hyundai ile Meksika Rallisi'ne katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Şub 2020 10:58

Dani Sordo, önümüzdeki ay yapılacak Meksika Rallisi'yle birlikte 2020 WRC sezonundaki ilk rallisine katılacak.

Hyundai bu sezon başında takımın üçüncü Hyundai i20 Coupe WRC aracını Sebastien Loeb ile Dani Sordo'nun paylaşacağını açıklamış ancak ikilinin hangi rallilerde yer alacağını duyurmamıştı.

Loeb geçen ayki Monte Carlo Rallisi'nde yer aldı ve altıncı oldu. Sonrasında İsveç'te de yer alması bekleniyordu ancak Hyundai, Loeb ile görüştükten sonra bu ralliye Craig Breen'in katılmasına karar verildi.

Bu sürpriz kararın ardından  programın nasıl şekilleneceği merak konusuydu.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Hyundai, 12-15 Mart'ta Leon'da düzenlenecek olan Meksika Rallisi'nde Dani Sordo'nun mücadele edeceğini duyurdu.

Sordo'nun takım arkadaşları Ott Tanak ile Thierry Neuville olacak.

Sonraki haber
İsveç Rallisi: Evans, 2017’den sonraki ilk galibiyetini aldı

Önceki haber

İsveç Rallisi: Evans, 2017’den sonraki ilk galibiyetini aldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Meksika Rallisi
Pilotlar Dani Sordo
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

İsveç Rallisi

İsveç Rallisi

12 Şub - 16 Şub
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Per 13 Şub
Per 13 Şub
00:01
09:01
1. Gün
Per 13 Şub
Per 13 Şub
11:08
20:08
2. Gün
Per 13 Şub
Cum 14 Şub
23:00
08:00
3. Gün
Cum 14 Şub
Cmt 15 Şub
23:13
08:13
4. Gün
Cmt 15 Şub
Paz 16 Şub
22:50
07:50
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, yeni SF1000'i bugün piste çıkarıyor!

1s
2
Formula 1

Alfa Romeo test programını açıkladı, Kubica da C39'u sürecek

2s
3
Formula 1

Carey, yapılan tartışmalar konusunda "rahat"

16dk
4
Formula 1

Galeri: Şu ana kadar (Salı) piste çıkan F1 araçları

5
Formula 1

Red Bull ve AlphaTauri test programını açıkladı

46dk

Son Videolar

WRC: İsveç Rallisi 10. etap özeti 01:50
WRC

WRC: İsveç Rallisi 10. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi 9. etap özeti 01:48
WRC

WRC: İsveç Rallisi 9. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi 8. etap özeti 01:48
WRC

WRC: İsveç Rallisi 8. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi 5-7. etap özeti 01:49
WRC

WRC: İsveç Rallisi 5-7. etap özeti

WRC: İsveç Rallisi 4. etap özeti 01:50
WRC

WRC: İsveç Rallisi 4. etap özeti

Son Haberler

Sordo, Hyundai ile Meksika Rallisi'ne katılacak
WRC

Sordo, Hyundai ile Meksika Rallisi'ne katılacak

İsveç Rallisi: Evans, 2017’den sonraki ilk galibiyetini aldı
WRC

İsveç Rallisi: Evans, 2017’den sonraki ilk galibiyetini aldı

İsveç Rallisi: Evans galibiyete yakın
WRC

İsveç Rallisi: Evans galibiyete yakın

İsveç Rallisi: Evans, bitime iki etap kala liderliğini koruyor
WRC

İsveç Rallisi: Evans, bitime iki etap kala liderliğini koruyor

İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından Evans lider
WRC

İsveç Rallisi: Cuma gününün ardından Evans lider

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.