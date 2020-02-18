Sordo, Hyundai ile Meksika Rallisi'ne katılacak
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Dani Sordo, önümüzdeki ay yapılacak Meksika Rallisi'yle birlikte 2020 WRC sezonundaki ilk rallisine katılacak.
Hyundai bu sezon başında takımın üçüncü Hyundai i20 Coupe WRC aracını Sebastien Loeb ile Dani Sordo'nun paylaşacağını açıklamış ancak ikilinin hangi rallilerde yer alacağını duyurmamıştı.
Loeb geçen ayki Monte Carlo Rallisi'nde yer aldı ve altıncı oldu. Sonrasında İsveç'te de yer alması bekleniyordu ancak Hyundai, Loeb ile görüştükten sonra bu ralliye Craig Breen'in katılmasına karar verildi.
Bu sürpriz kararın ardından programın nasıl şekilleneceği merak konusuydu.
Bugün kısa bir açıklama yayınlayan Hyundai, 12-15 Mart'ta Leon'da düzenlenecek olan Meksika Rallisi'nde Dani Sordo'nun mücadele edeceğini duyurdu.
Sordo'nun takım arkadaşları Ott Tanak ile Thierry Neuville olacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|Meksika Rallisi
|Pilotlar
|Dani Sordo
|Takımlar
|Hyundai Motorsport
|Editör
|Jamie Klein
Sordo, Hyundai ile Meksika Rallisi'ne katılacak
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