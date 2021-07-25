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WRC / Estonya Rallisi Haberler

Sordo, 2021'deki üçüncü WRC yardımcı pilotuyla çalışmaya başlayacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Dani Sordo, Dünya Ralli Şampiyonası sezonunun kalan yarışları için birkaç ay içinde üçüncü yardımcı pilotuyla çalışmaya başlayacak.

Sordo, 2021'deki üçüncü WRC yardımcı pilotuyla çalışmaya başlayacak

Hyundai Motorsport sürücüsü, bu yılın başlarında koltuğu, Sordo'nun uzun süredir yardımcı pilotu olan ve birlikte üç WRC galibiyeti aldığı Carlos del Barrio'dan devralan Borja Rozada ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sordo, daha önce 30 WRC yarışına katılmış Candido Carrera'nın, Rozada'nın yerini devralacağını da onayladı.

Sordo sezona Monte Carlo'da del Barrio'yla birlikte başladı, sonrasında Rozada Portekiz'de, Sardunya'da ve Kenya'da ona katıldı.

Rozada ve Sordo ikilisiİtalyan ve Safari Ralli'lerinden kaza yapıp ayrılmadan önce de Portekiz'de ikinciliği elde ettiler.

Bir duyuru yapan Sordo şu ifadeleri kullandı: ''Borja'ya kararlılığı ve profesyonelliğinden dolayı minettarım. O hem araç içinde hem de dışında harika bir yardımcı pilottu.''

Dani Sordo, Borja Rozada, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Dani Sordo, Borja Rozada, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

''Ne yazık ki, birbirimizi %100 anlamak için yaptığımız çalışmalar sonucunda aramızdaki iletişim mükemmel olmadı.''

''Candido Carrera'yla en kısa zamanda bağlanmayı umuyorum ve umarım bu yılki harika başarılarımızı kutlarız.''

Hyundai, üçüncü aracını Sordo ve Craig Breen arasında paylaşmayı tercih etmesinden dolayı, Sordo ve Carrera'nın WRC'ye ilk yarışlarını ne zaman yapacakları henüz bilinmiyor.

Breen, geçtiğimiz hafta sonu Estonya Rallisi'ni ikinci sırada bitirdikten sonra önümüzdeki ay Belçika'daki Ypres Rallisi için de araçta kalacak.

Sordo'nun bu yıl Yunanistan, Finlandiya, İspanya ve Japonya'daki yarışlara geri dönmesi bekleniyor.

38 yaşındaki sürücünün bu yıl sonrasında WRC'deki geleceği henüz garantilenmedi çünkü Hyundai'nin 2022 için WRC'nin yeni hibrit Rally1 kurallarına dahil edecek üçüncü aracının planları henüz onaylanmadı.

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