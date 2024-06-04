Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"

Sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Sardinya Rallisi’nde son etaba 6.2 saniyelik bir avantajla başlamıştı ve 61. WRC zaferini kazanmaya yakın görünüyordu, ancak bitişe üç kilometre kala lastiğinin patlaması, zaferi WRC tarihindeki en küçük farkla Hyundai ile yarışan Ott Tanak'a verdi.

Ogier, 7.10 km'lik Sassari testindeki aşırı çakıllı koşulları göz önüne alındığında farklı bir şey yapabileceğini düşünmediğini söyledi.

"Bu bazen motor sporlarının bir parçası, böyle şeylerin olacağını kabul etmelisiniz."

"Bence elimizden gelen her şeyi yaptık ve performansımızla mutlu ve gururlu olmalıyız.

"Çabalarımızın karşılığını alamamak zor, ama en azından zaferin arkadaşım Ott'a gitmesine sevindim çünkü o da güçlü bir ralli çıkardı.”

"Farklı yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ne yazık ki, Power Stage'de aşırı koşullar vardı ve koşulların arabamıza uygun olmadığını bilsek de önde kalmak için yeterli bir iş yapıyorduk."

"Ama bitişe üç kilometre kala yaşadığımız bu lastik patlağı bize zaferi kaybettirdi ve bunu kabul etmeliyiz. Günün sonunda zor, ama dünyanın sonu değil ve hayatta çok daha kötü şeyler var."

"Bu hafta Ari Vatanen (1981 dünya şampiyonu) ve ailesi adına oğulları Kim'i kaybettikleri için çok üzgünüz. Ailelerine iyi dileklerimi yolluyorum.” dedi Ogier.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Tanak, rallinin bu şekilde sonuçlanmasının Ogier için "gerçekten acımasızca" olduğunu, çünkü 2019'da aynı etapta benzer bir kaderi yaşadığını kabul etti.

Ogier, şimdi Toyota takım direktörü olan Jari-Matti Latvala'yı 2011 Ürdün Rallisi'nde 0.2 saniye farkla yenerek WRC'nin diğer en yakın bitişiyle zaferi tatmıştı.

Başka bir dramatik bitişe tanık olduktan sonra, Latvala bu son kaybı sindirmenin zaman alacağını kabul etti.

"Hayal kırıklığı yaratan bir his, yalan söylemeyeceğim ve bunu sindirmek zaman alacak."

"Karma böyle işler. Ogier, Ürdün'de bana karşı 0.2 saniye farkla kazanmıştı ve yine aynı etapta Ott, 2019'da direksiyon sorunlarıyla zaferi kaybetmişti. Karma bazen böyle işler." dedi Latvala.