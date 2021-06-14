Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak
WRC / Kenya Rallisi Haberler

Solberg, Hyundai ile WRC Safari Ralli'sine katılacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Oliver Solberg, Safar Rallisi'nde Hyundai Motorsport'un direksiyonuna geçecek ve Dünya Ralli Şampiyonası'nın ana sınıfına dönecek.

Solberg, Hyundai ile WRC Safari Ralli'sine katılacak

2003 WRC Şampiyonu Petter Solberg'in oğlu Oliver, WRC şampiyonasına ikinci kez Hyundai'yle birlikte katılacak.

Solberg, normalde Sardunya Rallisi'nde yarışacaktı ancak babası COVID kaptıktan sonra, bu karardan vazgeçildi. 19 yaşındaki sürücü ise Portekiz Rallisi'ni takiben, 14 gün boyunca Porto'da karantinada kalmak zorunda kaldı.

Solberg, Şubat ayında Arctic Finlandiya Rallisi'ne katıldı ve WRC'deki ilk yarışını yedinci bitirerek Hyundai takımını etkiledi. Safari Rallisi ise, Solberg'in Hyundai WRC aracıyla çakıl üzerindeki ilk yarışı olacak.

Konu hakkında konuşan Solberg, şu ifadeleri kullandı: ''Hayallerimden çok fazla konuştuğumu biliyorum ancak bu gerçekten hayalimdi.''

''Buna inanamıyorum! Andrea [Adamo, Hyundai Motorsport takım patronu] ve Alain'la [Penasse, Hyundai Motorsport takım yöneticisi] ilk, belki de Safari'yi incelemeye gideceğimiz hakkında konuştuk, çok heyecanlıydım.''

''Şimdi ise Kenya'daki Safari Rallisi'nde yarışacağım. Dünya Ralli Şampiyonası harika etkinlikler ve harika yerlerle dolu ancak bu ralliye katılabilmek benim için bir onur ve ayrıcalık.''

''WRC, bir sonraki Safari Rallisi'ni tam 19 yıl boyunca bekledi ve bir fabrika WRC aracıyla, serinin Afrika'ya dönüşünde yarışabilmek çok özel olacak.''

''Aracı sürmek için her zaman çok heyecanlıyım ancak bu farklı bir seviye.''

''Her zamanki gibi, Andrea'ya, Alain'a ve tüm takıma bunu olası kıldıkları için çok teşekkür etmek istiyorum.''

Oliver Solberg, Sebastian Marshall, Hyundai 2C Competition Hyundai I20 Coupé WRC

Oliver Solberg, Sebastian Marshall, Hyundai 2C Competition Hyundai I20 Coupé WRC

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Hyundai takım patronu Adamo ise şunları ekledi: ''Oliver'ın, Hyundai i20 Coupe ile Kenya'daki Safari Rallisi'nde çakıl üzerindeki ilk yarışına çıkacak olmasından dolayı çok mutluyum.''

''Arctic Finlandiya Rallisi'nde gördük ki o bir WRC aracında çok hızlı performans sergileyebiliyor ve bence Oliver, neler yapabileceğini gösterdi. Ancak her şeyden önemlisi, onun Safari'de eğlenmesini istiyoruz ve üzerinde herhangi bir baskı olmayacak.''

''Oliver'dan yüksek hızlar göreceğimizden eminim ve aracı öğrenme fırsatı da olacak.''

''Onu aksiyon üzerinde görmek için sabırsızlanıyorum ve hepimiz onun hızlı bir sürücü olduğunu biliyoruz. O hem tutkulu, hem de kendini bu işe adamış biri. Onun olaylara yaklaşımını seviyorum ve eminim ki herkesi tekrar etkileyebilecek.''

paylaşım
yorumlar
WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak

Önceki haber

WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''

12s
2
Formula 1

Berger: ''Mick, tipik bir Schumacher''

15s
3
Formula 1

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”

11s
4
Formula 1

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"

12s
5
Formula 1

Button'ın 6 pit stop yaparak kazandığı yarış: 2011 Kanada GP

1g
Son Haberler
Solberg, Hyundai ile WRC Safari Ralli'sine katılacak
WRC

Solberg, Hyundai ile WRC Safari Ralli'sine katılacak

35dk
WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak
WRC

WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak

12 Haz 2021
Neuville, sorunlara rağmen Hyundai'ye destek veriyor
WRC

Neuville, sorunlara rağmen Hyundai'ye destek veriyor

8 Haz 2021
Latvala, Evans'ın motorunun durduğunu görünce çok korkmuş
WRC

Latvala, Evans'ın motorunun durduğunu görünce çok korkmuş

8 Haz 2021
Ogier, Sardunya Rallisi zaferini "özel bir galibiyet" olarak görüyor
WRC

Ogier, Sardunya Rallisi zaferini "özel bir galibiyet" olarak görüyor

7 Haz 2021
Son Videolar
İtalya Rallisi: Power Stage etap özeti 01:52
WRC
7 Haz 2021

İtalya Rallisi: Power Stage etap özeti

İtalya Rallisi Cuma günü: Öğle bölümü özeti 01:51
WRC
5 Haz 2021

İtalya Rallisi Cuma günü: Öğle bölümü özeti

İtalya Rallisi - Cuma sabah özeti 01:51
WRC
4 Haz 2021

İtalya Rallisi - Cuma sabah özeti

İtalya Rallisi: Shakedown 01:51
WRC
4 Haz 2021

İtalya Rallisi: Shakedown

2021 Portekiz Rallisi Power Stage özeti 04:08
WRC
24 May 2021

2021 Portekiz Rallisi Power Stage özeti

Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak
WRC

WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak

Pourchaire, Silverstone'da yarışabileceğinden emin değil Baku
FIA F2

Pourchaire, Silverstone'da yarışabileceğinden emin değil

Neuville, sorunlara rağmen Hyundai'ye destek veriyor İtalya Rallisi
WRC

Neuville, sorunlara rağmen Hyundai'ye destek veriyor

Oliver Solberg Daha fazlası
Oliver Solberg
Hyundai, Solberg'in WRC programını yeniden düzenleyecek
WRC

Hyundai, Solberg'in WRC programını yeniden düzenleyecek

Oliver Solberg, babasının COVID-19 testi pozitif çıktığı için Sardunya Rallisi'nden çekildi İtalya Rallisi
WRC

Oliver Solberg, babasının COVID-19 testi pozitif çıktığı için Sardunya Rallisi'nden çekildi

Oliver Solberg, WRC aracı ile ilk rallisine Finlandiya'da çıkacak
WRC

Oliver Solberg, WRC aracı ile ilk rallisine Finlandiya'da çıkacak

Hyundai Motorsport Daha fazlası
Hyundai Motorsport
Tanak, WRC sezonunun geri kalanı için “iyi bir beklentiye” sahip Portekiz Rallisi
WRC

Tanak, WRC sezonunun geri kalanı için “iyi bir beklentiye” sahip

Neuville, Portekiz WRC kazasında ''fazla iyimser'' etap notlarını suçladı Portekiz Rallisi
WRC

Neuville, Portekiz WRC kazasında ''fazla iyimser'' etap notlarını suçladı

Portekiz Rallisi: Sabah bölümünün ardından Sordo lider, Hyundai 1-2-3 Portekiz Rallisi
WRC

Portekiz Rallisi: Sabah bölümünün ardından Sordo lider, Hyundai 1-2-3

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''

Berger: ''Mick, tipik bir Schumacher''
Formula 1 Formula 1

Berger: ''Mick, tipik bir Schumacher''

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araca alışmamın bu kadar zaman almasını beklemiyordum"

Button'ın 6 pit stop yaparak kazandığı yarış: 2011 Kanada GP
Formula 1 Formula 1

Button'ın 6 pit stop yaparak kazandığı yarış: 2011 Kanada GP

WEC Portimao: #8 Toyota, takım emirlerinin ardından kazandı
WEC WEC

WEC Portimao: #8 Toyota, takım emirlerinin ardından kazandı

WSBK Misano: Toprak, harika performansla bu seneki ilk zaferini aldı
World Superbike World Superbike

WSBK Misano: Toprak, harika performansla bu seneki ilk zaferini aldı

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1

Ferrari'nin 2022'de kullanacağı güç ünitesiyle alakalı önemli detaylar ortaya çıktı

Son Haberler

Solberg, Hyundai ile WRC Safari Ralli'sine katılacak
WRC WRC

Solberg, Hyundai ile WRC Safari Ralli'sine katılacak

WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak
WRC WRC

WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak

Neuville, sorunlara rağmen Hyundai'ye destek veriyor
WRC WRC

Neuville, sorunlara rağmen Hyundai'ye destek veriyor

Latvala, Evans'ın motorunun durduğunu görünce çok korkmuş
WRC WRC

Latvala, Evans'ın motorunun durduğunu görünce çok korkmuş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.