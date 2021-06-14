Solberg, Hyundai ile WRC Safari Ralli'sine katılacak

2003 WRC Şampiyonu Petter Solberg'in oğlu Oliver, WRC şampiyonasına ikinci kez Hyundai'yle birlikte katılacak.

Solberg, normalde Sardunya Rallisi'nde yarışacaktı ancak babası COVID kaptıktan sonra, bu karardan vazgeçildi. 19 yaşındaki sürücü ise Portekiz Rallisi'ni takiben, 14 gün boyunca Porto'da karantinada kalmak zorunda kaldı.

Solberg, Şubat ayında Arctic Finlandiya Rallisi'ne katıldı ve WRC'deki ilk yarışını yedinci bitirerek Hyundai takımını etkiledi. Safari Rallisi ise, Solberg'in Hyundai WRC aracıyla çakıl üzerindeki ilk yarışı olacak.

Konu hakkında konuşan Solberg, şu ifadeleri kullandı: ''Hayallerimden çok fazla konuştuğumu biliyorum ancak bu gerçekten hayalimdi.''

''Buna inanamıyorum! Andrea [Adamo, Hyundai Motorsport takım patronu] ve Alain'la [Penasse, Hyundai Motorsport takım yöneticisi] ilk, belki de Safari'yi incelemeye gideceğimiz hakkında konuştuk, çok heyecanlıydım.''

''Şimdi ise Kenya'daki Safari Rallisi'nde yarışacağım. Dünya Ralli Şampiyonası harika etkinlikler ve harika yerlerle dolu ancak bu ralliye katılabilmek benim için bir onur ve ayrıcalık.''

''WRC, bir sonraki Safari Rallisi'ni tam 19 yıl boyunca bekledi ve bir fabrika WRC aracıyla, serinin Afrika'ya dönüşünde yarışabilmek çok özel olacak.''

''Aracı sürmek için her zaman çok heyecanlıyım ancak bu farklı bir seviye.''

''Her zamanki gibi, Andrea'ya, Alain'a ve tüm takıma bunu olası kıldıkları için çok teşekkür etmek istiyorum.''

Oliver Solberg, Sebastian Marshall, Hyundai 2C Competition Hyundai I20 Coupé WRC Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Hyundai takım patronu Adamo ise şunları ekledi: ''Oliver'ın, Hyundai i20 Coupe ile Kenya'daki Safari Rallisi'nde çakıl üzerindeki ilk yarışına çıkacak olmasından dolayı çok mutluyum.''

''Arctic Finlandiya Rallisi'nde gördük ki o bir WRC aracında çok hızlı performans sergileyebiliyor ve bence Oliver, neler yapabileceğini gösterdi. Ancak her şeyden önemlisi, onun Safari'de eğlenmesini istiyoruz ve üzerinde herhangi bir baskı olmayacak.''

''Oliver'dan yüksek hızlar göreceğimizden eminim ve aracı öğrenme fırsatı da olacak.''

''Onu aksiyon üzerinde görmek için sabırsızlanıyorum ve hepimiz onun hızlı bir sürücü olduğunu biliyoruz. O hem tutkulu, hem de kendini bu işe adamış biri. Onun olaylara yaklaşımını seviyorum ve eminim ki herkesi tekrar etkileyebilecek.''