Solberg ve Sordo, 2022'de üçüncü WRC Hyundai aracını paylaşacaklar

WRC'nin yeni hibrit Ralli1 dönemindeki ilk senede bu ikili, Thierry Neuville ve 2019 şampiyonu Ott Tanak ile beraber Koreli markanın üçüncü aracında mücadele edecek.

2003 dünya şampiyonu Petter Solberg'in oğlu Oliver Solberg, bu sezonda çıktığı yarışlarda WRC aracında etkileyici bir performans koyarak üçüncü araçta yarışma şansı elde etti. Solberg, bu ay yapılacak İspanya Rallisi'nde de mücadele edecek.

Aynı şekilde Sordo, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2022'de yarışmasının sürpriz olmayacağını açıklamıştı. Bu açıklama ile beraber deneyimli İspanyol sürücü, 2014'te katıldığı Hyundai'de yarı zamanlı yarışmaya devam edecek.

Solberg ise, bu sezon Hyundai ile WRC2'ye odaklanmasının ardından, 2022'de ilk defa WRC'de tam odaklı şekilde yarışacak.

Geçtiğimiz ay Hyundai'nin 2022 prototip aracını test eden Solberg, "WRC'ye geçiş yapmak ve üçüncü aracı, belirli yarışlarda Dani Sordo ile paylaşacak olmak, hayalimin gerçekleştiğinin kanıtı. Gerçekten çok güzel bir durum."

"Diğer takım arkadaşlarım Thierry ve Ott da inanılmaz deneyime sahip olan ve bana çok fazla şey öğretebilecek sürücüler. Ben daha sadece 20 yaşındayım, bu nedenle kariyerimin erken noktasında büyük bir adım attım."

"Bunu heyecanla bekliyorum, hangi rallilere katılacağımı da aynı şekilde heyecanla bekliyorum. Yeni nesil aracı, Ralli1 aracını sürmek için çok heyecanlıyım; WRC'de mücadele etmek için gerçekten çok özel bir zamandayız." dedi.

Dani Sordo ise, "Daha önce pek çok kez Hyundai Motorsport'un benim için bir aile gibi olduğunu söylemiştim, bu nedenle kariyerime, WRC'nin yeni hibrit döneminde, onlarla beraber devam edecek olmak çok güzel bir haber."

"Uzun seneler boyunca birlikte çalışıyoruz ve beraber çok önemli anlar paylaştık."

"Önümüze gelen yeni meydan okumalara karşı hazırlanmayı iple çekiyor olacağım."

"Yeni kuralların gölgesinde istikrarı yakalamak çok önemli olacak, ancak aynı zamanda bu yeni serüvende Oliver gibi yeni bir yetenek de bizimle beraber olacak. Oldukça heyecanlıyım." açıklamalarında bulundu.

Hyundai patronu Andrea Adamo ise, "Dani ve Oliver'ın gelecek sezon, Thierry ve Ott'un yanında, üçüncü aracımızı paylaşacağını açıklamaktan gurur duyuyoruz."

"Bence bu, deneyim ve gençlik arasında yapılmış en iyi anlaşma ve WRC'nin yeni dönemi için ideal bir ikili."

"Dani sadece belirli yarışlarda direksiyona geçmekle kalmayacak, aynı zamanda Oliver'ın yarıştığı rallilerde de bizimle çalışacak."

"Onun yarışlara olan yaklaşımı ve deneyimi, yeni kurallarla beraber öğrenme eğrimizin yüksek olacağı göz önüne alındığında, bizin için büyük bir değer olacak."

"Hyundai Motorsport için yeni bir bölüme geçiş yapıyoruz ve tartışmasız şekilde ,oldukça güçlü bir kadro ile bu bölüme geçiş yapacağız." açıklamalarında bulundu.

Gelecek sezon rallilerin Solberg ve Sordo arasında nasıl paylaştırılacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

Oliver Solberg, Hyundai Motorsport Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images