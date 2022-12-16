Solberg, Skoda ile WRC2'de mücadele edecek

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Hyundai koltuğunu kaybetmesinin ardından M-Sport ile WRC'de kalabilmek için görüşmeler gerçekleştiren Solberg, her ihtimale karşın WRC2'de mücadele etme seçeneğini de değerlendiriyordu.

Solberg'in WRC2'de bir Volkswagen Polo ile mücadele etmesi bekleniyordu, ancak İsveçli bu hafta yeni Skoda Fabia RS Rally2'yi test ederken görüntülendi.

Görüntülerin yayınlanmasından bir süre sonra gelecek planlarını kesin olarak duyuran Solberg, gelecek sezon Toksport ile mücadele edeceğini ve Skoda Fabia direksiyonuna geçeceğini açıkladı. Solberg'in sponsorluğunu ise Monster Energy yapacak.

Yardımcı pilot Elliott Edmondson ile yola devam etmeye hazırlanan, "Gelecek sezon için gerçekten heyecanlıyım."

"Toksport ile çalışmak, yolculuğumuza devam etmek için harika bir yol. WRC2'nin ne kadar rekabetçi olduğunu herkes biliyor ve orada bu kadar çok harika sürücü ve araçla mücadele etmek harika olacak." dedi.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

"Monster Energy renklerini tekrar giyeceğim için de çok gururluyum. Bu adamlar çok uzun zamandır benimle ve ailemle birlikte - ailemizin bir parçası gibi hissediyorum!

"Yeni Fabia RS Rally2 herkesin hakkında konuştuğu bir otomobil. Bu hafta başında Fransa'da ilk kez test ettim ve gerçekten çok etkilendim, otomobilde kendimi rahat hissetmem çok kısa sürdü!"

"Toksport'tan da gerçekten çok memnun kaldım. Serkan [Duru, takım müdürü] ve diğer çalışanlar çok profesyonel, sanki bir fabrika takımıyla çalışıyormuş gibiyim. 2023'te birlikte mücadele edecek olmak harika!" dedi.

Sezonu 19-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan -ancak puan alamayacağı- Monte Carlo Rallisi'nde açmayı planlayan Solberg'in amacı, takvimin ilk rallisi olan İsveç Rallisi'nden önce bir test yapabilmek.

Solberg, "Monte Carlo sürücülere her zaman çok ama çok büyük bir meydan okuma sunuyor."

"Hava koşullarının nasıl olacağını asla bilemezsiniz, her şey mümkün. Bu ralliyi otomobil ve takım hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanacağım ama benim için puanlar İsveç Rallisi'nden itibaren sayılacak." dedi.