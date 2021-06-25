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WRC / Kenya Rallisi Haberler

Solberg, şasi hasarı nedeniyle Safari Rallisi'nden çekildi

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Oliver Solberg'in Safari Rallisi macerası, ilk dört etabın ardından şaside oluşan hasar nedeniyle erken sona erdi.

Solberg, şasi hasarı nedeniyle Safari Rallisi'nden çekildi

2003 WRC şampiyonu Petter'ın oğlu, Kenya'daki rallide Pierre-Louis Loubet'in yerine 2C Competition Hyundai adına WRC sınıfındaki ikinci rallisine çıkıyordu. Solberg, Şubat ayındaki Arctic Finlandiya Rallisi'nde ilk kez WRC sınıfında mücadele etmişti ve etkileyici şekilde yedinci olmuştu.

Bununla beraber Safari macerası, bugün gerçekleştirilen ilk etapta i20'sine ciddi şekilde hasar vermesinin ardından sona erdi.

Darbe 19G seviyesindeydi ve hem Solberg hem de yardımcı sürücü Aaron Johnston'u etaplar arasında aracı tamir etmeye çalıştılar.

Sonrasında ralliye devam etmeyi başaran Solberg, aracın arkasına daha fazla hasar verdi ve ralliden çekildi.

Solberg, Safari Rallisi'nin ilk bölümünde sorun yaşayan bir dizi sürücüden sadece bir tanesi. Bugün 11 WRC sürücüsünden üçü, rallilerde sorun yaşadılar ve çekilmek zorunda kaldılar.

Toyota sürücüsü Elfyn Evans bir kayaya çarpmasının ardından aracına hasar verirken, Dani Sordo yüksek süratte yaşadığı olayın ardından aracına hasar verdi. İkilinin yarın mücadeleye dönmesi bekleniyor.

Ayrıca bu hafta sonu bağımsız şekilde mücadele eden Lorenzo Bertelli de bir su sızıntısı yaşadı ve dördüncü etaba başlayamadı.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, ralliyi Toyota'dan Kalle Rovanpera'nın 5.1 saniye önünde ilk sırada götürürken, Ott Tanak 26.2 saniye geride üçüncü sırada bulunuyor.

Oliver Solberg, Hyundai Motorsport

Oliver Solberg, Hyundai Motorsport

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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Safari Rallisi: Neuville lider, Evans ve Sordo sorun yaşadı
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