Solberg, Pirelli test aracı ile WRC’ye dönüyor

2003 WRC şampiyonu, Pirelli’nin yeni geliştirdiği Scorpion KX lastiği ile toprak rallinin son etabı olan Sassari’de bir Citroen C3 sürecek.

45 yaşındaki Norveçli sürücünün co-pilotluğunu, vatandaşı ve ayrıca bir diğer Pirelli test sürücüsü Andreas Mikkelsen yapacak.

İtalya Rallisi’nin perşembe gününde Mikkelsen, KX lastiğinin potansiyelini göstermek için bir dizi misafir sürüşü gerçekleştirecek.

Solberg, WRC sezonunun sondan bir önceki ayağının ardından Pirelli mühendislerini bilgilendireceğini açıkladı.

Motosport.com’a konuşan Solberg, “Fikirlerimi ve bazı önerilerimi Pirelli ekibine ilettim ve elbette aynısını Sardunya’da da yapacağım.”

“Lastikleri geliştirmede zaten iyi bir iş yaptılar, ancak herhangi bir gelişim kaydettirecek herhangi bir profesyonel yorumun faydalı olabileceğini düşünüyorum.”

“Pirelli’nin Dünya Ralli Aracı, mevcut nesilde kullandığım ilk araç olmayacak; daha öncesinde bir Volkswagen Polo WRC kullanmıştım ve harikaydı.”

“Ancak elbette resmi bir yarış farklı bir şey ve Sardunya, sürmesi hep zorlayıcı bir yer oldu. Çok hızlı gitmeyeceğiz ancak elbette harika bir gösteri olacak.” dedi.

Solberg, geçtiğimiz sene WRC2 sınıfında Britanya Rallisi’nde aldığı galibiyetin ardından emekli olmuştu. Tecrübeli sürücünün Pirelli ile uzun süredir bir bağlantısı bulunuyor ve WRC şampiyonluğunu da Pirelli lastikleri ile elde etmişti ve oğlu Oliver da yine Pirelli lastikleriyle Avrupa Ralli Şampiyonası’nda başarılar yakaladı.

Pirelli gelecek seneden 2024’ün sonuna kadar WRC’nin resmi lastik tedarikçisi olacak.