Solberg, Norris'i İsveç'te ralli testine davet etti

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Birçok farklı motor sporları disiplinine ilgi duyduğu bilinen Norris, geçtiğimiz haftalarda Autosport'a verdiği bir röportajda gelecekte rallilere katılmak istediğini söylemişti.

Norris'in röportajının ardından sosyal medya üstünden bir paylaşım yapan Hyundai sürücüsü Oliver Solberg, Norris'i İsveç'teki evlerinde bulunan ralli araçlarından biriyle test yapmaya davet etti.

Sonrasında Motorsport.com'a konuşan Solberg, bu teklifin gerçekleşmesi için gerçekten hevesli olduğunu söyledi.

Solberg, "İsveç'teki çiftliğe gelmek istiyorsa, etrafta bekleyen bir sürü ralli arabası var, eğer biraz turlamak kapım açık."

"Pazartesi sabahı ona mesaj gönderebilir ve bir ralli arabası sürmesini isteyebilirim."

"O süper iyi ve süper yetenekli bir pilot, bu yüzden bir ralli arabasında da harika işler yapacağına eminim." dedi.

Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Norris'e teklif yapan tek taraf Solberg değil. WRC'de zor günler geçiren M-Sport, Norris'in çekim yapmak için ekibin İngiltere'nin Cumbria kentindeki tesisini ziyaret etmesinin ardından İngiliz pilotu ağırlamak isteyen bir diğer taraf.

Autosport'a konuşan M-Sport takım patronu Richard Millener, "Lando'nun ziyarete geldiği gün ne yazık ki işte değildim, onunla tanışmak güzel olurdu."

"Şu anda McLaren'da çalışan birkaç eski çalışanımız, Lando'nun ziyaretin ardından gerçekten heyecanlandığını söyledi."

"O sırada sürüş yapabilecek durumda değildi ama bir ralli aracına binmeyi seveceğine inanıyorum, bunun takım için de harika olacağını düşünüyorum."

“Gerçekten eğlenceli ve cana yakın bir adama benziyor, onunla bu tür şeyler yapmak epey güzel olurdu.” dedi.

Elbette ralli ile ilgilenen tek F1 pilotu Norris değil. Valtteri Bottas geçtiğimiz yıllarda birkaç kez Arktik Rallisi'ne katılırken Kimi Raikkonen de F1'e ara verdiği 2010 ve 2011 sezonlarında yarı zamanlı olarak WRC'de mücadele etti -hatta bir beşinciliği dahi var.

Ralli denince akla gelen bir diğer örnek de Robert Kubica. Boş zamanlarında birçok rallide mücadele eden Polonyalı, 2011'de ciddi bir ralli kazası geçirerek her iki kolunun da hasar görmesine sebep olmuş ve F1'e 7 senelik bir ara vermek zorunda kalmıştı.

Yine de ralli tutkusundan vazgeçmeyen Kubica, 2013'te WRC2 şampiyonu oldu.