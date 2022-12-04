Solberg: "M-Sport Rally1 WRC anlaşması 2023 için hâlâ bir seçenek"

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Solberg, Hyundai'nin daha tecrübeli bir kadro için 21 yaşındaki sürücüyü yıl sonunda fabrika Ralli1 kadrosundan çıkarmayı seçmesinin ardından 2023 için dışarda kaldı.

Güney Koreli marka, Craig Breen'in M-Sport ile iki yıllık sözleşmesini planlanandan bir yıl daha erken bitirmesinin ardından pozisyonu, İrlandalı sürücünün dolduracağını duyurdu.

Daha önce açıklandığı üzere Solberg, Hyundai'nin kararından kısa bir süre sonra ekim ayında, M-Sport ile 2023 Rally1 ile ilgili görüşmelere başladı.

Bu görüşmeler yavaş olsa da devam etti ve Solberg, gelecek yıl Ford takımına geçme olasılığının olduğunu belirtti.

2003 Dünya Ralli Şampiyonu Petter Solberg'in oğlu, uzun süredir sponsoru olan Monster Energy'nin de görüşmelere dahil olduğunu doğruladı.

Rally1 tartışmaları devam ederken, Solberg gelecek yıl bir şekilde yarışacağından emin olmak için Rally2 araçlarında tam bir sezona hazırlanıyor.

Solberg, Autosport'a gelecek yıl için Rally1 umutlarından bahsetti. “Süreç biraz yavaş."

“M-Sport bir seçenek gibi görünüyor, ama şu anda bunu söylemek zor."

“İlerleme yavaş, bu yüzden şu anda bir R5 aracında farklı planlar üzerinde çalışıyoruz, ya [Volkswagen] Polo ile özel olarak ya da farklı bir araçta yapacağız, neler olacağını göreceğiz." dedi.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Tanak ile olan söylentiler sorulduğunda Solberg, “Bunda Ott ile birlikte olmayabiliriz ama M-Sport ve Monster ile birlikte bir şeyler yapmak için çalışıyoruz."

“Göreceğiz. Biraz zor görünüyor, ama her şey hâlâ açık.” dedi.

M-Sport ile herhangi bir anlaşmanın potansiyel bir sponsorluk anlaşmazlığına konu olacağı düşünüldü. Ford ekibi bu yıl Sebastien Loeb, Breen ve Adrien Fourmaux tarafından kullanılan araçlarında rakip enerji içecekleri şirketi Red Bull'dan destek aldı.

Takımın, Red Bull sporcusu ve dokuz kez Dünya Şampiyonu olan Loeb ile gelecek yıl belirli rallilerde takıma geri dönme konusunda görüştüğü düşünülüyor.

Geçen ay Japonya Rallisi öncesinde Solberg ile yapılan görüşmeler hakkında konuşan M-Sport takım patronu Richard Millener, Autosport/Motorsport.com'a şunları söyledi: "Bazı tartışmalar oldu, bence bu biraz zordu çünkü farkında olmamız gereken bazı sponsor çatışmaları var."

“Red Bull ile güçlü bir ilişkimiz var ve şu anda bu doğrultuda herhangi bir şey yapmamızın yanlış olacağını düşünüyorum. Sadece belirli sayıda koltuk olduğu için, Oliver için zor bir durum.” dedi.

Ancak Solberg gelecek sezon için Rally1'e geçemezse de, Rally2'de tam bir sezon geçirmeyi dört gözle bekliyor.

Solberg, “Bu konuda endişelenmiyorum."

“Hâlâ çok gencim, bu yüzden önemli değil. Bir şeyi yarım yapmaktansa düzgün yapmayı tercih ederim ve bu, R5'e geri dönüp bunu düzgün yapmak anlamına geliyorsa; bunu yapmayı tercih ederim." dedi.

Ayrıca Solberg, bu ay İtalya'da düzenlenen FIA Ödül Töreninde Estonya Rallisi'ndeki çarpıcı kurtarışı nedeniyle FIA Yılın Aksiyonu ödülüne aday gösterildi.