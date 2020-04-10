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Solberg, kendi WRC takımını kurmak için üreticilerle görüşüyor

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Solberg, kendi WRC takımını kurmak için üreticilerle görüşüyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Nis 2020 15:12

WRC şampiyonu Petter Solberg, Dünya Ralli Şampiyonası'nda kendi takımın kurmak adına iki üretici ile görüşme halinde olduğunu söyledi.

2000'li yılların başında WRC'de harika bir performans sergileyen Petter Solberg, 2003'te şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

2012'nin ardından seriden ayrıldı ve son yıllarda iki kez şampiyonluk ipini göğüslediği Dünya Rallikros Şampiyonası'na geçiş yaptı.

Geçen yıl Britanya Rallisi'nde Volkswagen ile mücadele den ve WRC2'yi zaferle bitiren Solberg, sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.

Solberg şimdi takım yöneticisi rolüyle WRC'ye dönmek için birden fazla otomobil üreticisiyle görüşme halinde olduğunu doğruladı.

“Evet, takımım olsun istiyorum. Bunu kendi tarzımda yapacağım. Politika yok. Tek bir odak noktası var ve bu da kazanmak."

“İki üreticiyle çalışıyorum ve zaten uzun süredir çalışıyoruz.”

Solberg yeni kuralların gelişiyle çakışması için takımının 2022'de spora girmeyi planladığını ancak zaman çizelgesinin, koronavirüs nedeniyle rahatlayabileceğini dile getirdi.

“Plan 2022 idi. Bir takım, araç ve bunun gibi şeyler yapmak için ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Arka planda son derece net insanlar var."

“Tek yapmam gereken bir düğmeye basmak ve sonra her şey çalışacak."

“Artık beklemede. 2022, 2023 veya 2024 olup olmadığına bakılmaksızın, baskı altında değilim. Bir hayalim var. Bu çok açık; bir fabrika takımına sahip olmak ve kazanmak."

Solberg'in 18 yaşındaki oğlu Oliver son yıllarda motor sporları basamaklarını birer birer tırmanıyor ve WRC3'te Skoda ile mücadele edecek.

Ancak Solberg, Oliver'ın otomatik olarak takımda yer alacağı yönündeki iddiaları reddetti.

"Oliver kendisini hazırlamak zorunda. Her şey onun elinde. Açıkça söylemek gerekirse, gelecekte bir takımım varsa ve işler yolunda giderse, takıma katılacak kadar iyi olduğunu kanıtlamak onun elinde."

“Ben biraz eski kafalıyım. İşi iyi şekilde yapmak zorundasın. Bunu Oliver için yapmıyorum. Kendi adıma bunu yapıyorum."

Petter Solberg and Chris Patterson, Citroën C4 WRC, Petter Solberg Rallying

Petter Solberg and Chris Patterson, Citroën C4 WRC, Petter Solberg Rallying

Photo by: Tony Welam

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Pilotlar Petter Solberg
Editör Rachit Thukral

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