Solberg: "Hyundai WRC aracının sürüşü beklediğimden daha kolaydı"

İsveçli pilot, geçtiğimiz hafta bu ay itibariyle WRC'de ilk rallisine çıkacağının açıklanmasının ardından, Hyundai'nin i20 Coupe WRC aracını ilk kez geçtiğimiz Pazar günü Finlandiya'da test etti.

Solberg, bu ay sonunda yapılacak olan Arctic Finlandiya Rallisi öncesinde günün tamamını aracı test ederek geçirdi.

İrlandalı co-pilotun yerine ise, Ott Tanak ile 2019 WRC şampiyonluğunu kazanan Martin Jarveoja getirildi.

19 yaşındaki genç pilot, karanlık havada da pek çok sürüş yaptı ve rallinin gece etaplarında karşılaşabileceği koşulları test etti. Bu sürüşü ise Hyundai takım patronu Andrea Adamo ile gerçekleştirdi.

Solberg'in test hakkındaki açıklamaları şu şekildeydi: "Bence araç benim beklediğimden biraz daha net bir hisse sahipti - sürüşü biraz daha kolaydı."

"Beni şaşırtan şey yüksek hızlı virajlardaki yol tutuş oldu."

"Aracın aerodinamisi gerçekten inanılmaz. Buna ek olarak aracın merkez diferansiyeli de mükemmel bir iş yapıyor - araç gerçekten inanılmaz."

"Süspansiyon ve diferansiyel ayarları üzerinde çalıştık ve oldukça iyi şeyler bulduk."

"Test rotasında biraz daha yüksek hızlı virajları görmek güzel olurdu, aracı yüksek hızda görebilmek için."

"Bu inanılmaz aracı daha fazla anlamak istiyorum. Biraz altıncı vites ile geçebileceğim virajlarda sürüş yapmak istiyorum. Eğlenmek istiyorum. Ve gülümsemeye devam etmek istiyorum."

"Andrea'nın araca gelmesi ve günün sonunda benimle beraber karanlık havada sürüşüme katılması büyük bir onurdu. Gerçekten çok güzeldi ve inanılmaz bir günü bitirmek için çok güzel bir yöntemdi."

"Bu nedenle Andrea'ya - ve Hyundai Motorsport ailesindeki her bir kişiye - bu aracı yaptıkları için ve benim hayalimi gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ederim."

Solberg, 2021 sezonunun ikinci rallisine kadar olan süreyi, geçtiğimiz hafta sonu yapılan testte elde ettiği verileri inceleyerek geçirecek.

İsveçli pilot sözlerini şu şekilde tamamladı: "Sürüşün yanında, benimle bulunan mühendislerle, mekanikerlerle ve takımdaki herkesle sohbet etmek çok güzeldi - gerçekten çok iyi insanlara benziyorlar."

"Çok iyiler ve çok motiveler."