Oliver Solberg, babasının COVID-19 testi pozitif çıktığı için Sardunya Rallisi'nden çekildi

19 yaşındaki Solberg, Sardunya Rallisi'nde Hyundai ile WRC sınıfındaki ikinci rallisine katılmaya hazırlanıyordu.

Ancak babasıyla temaslı olan Oliver, yönetmelikler uyarınca 14 gün Porto'daki bir otelde karantinada kalmak zorunda olacak.

Bu da Solberg'in İtalya Rallisi'ne katılmasını engelliyor. Solberg, haberi aldıktan sonra "çok üzgün hissettiğini" söyledi. Şubat ayındaki Arctic Finlandiya Rallisi'nde iyi bir performans göstermiş ve yedinci olmuştu.

19 yaşındaki genç sürücü , babası Petter'in COVID-19'a yakalanmasının ardından ateşinin çıktığını da belirtti.

Oliver, "Tahmin edebileceğiniz üzere bu haber beni fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı. Adeta harap oldum."

"Fakat geçen yıl koronavirüsün neler yapabileceğini gördük. Babamın biraz ateşi var ve şu anda tamamen onu düşünüyorum." dedi.

WRC2 sürücüsü Ole Christian Veiby, geçen hafta COVID-19 düzenlemelerini ihlal etmiş ve bu yüzden altı yarışlardan men cezası almıştı.

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 R5 Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport