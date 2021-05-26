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WRC / İtalya Rallisi Haberler

Oliver Solberg, babasının COVID-19 testi pozitif çıktığı için Sardunya Rallisi'nden çekildi

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Oliver Solberg, 2003 WRC şampiyonu ve babası Petter Solberg'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gelecek haftaki Sardunya Rallisi'ne katılamayacak.

Oliver Solberg, babasının COVID-19 testi pozitif çıktığı için Sardunya Rallisi'nden çekildi

19 yaşındaki Solberg, Sardunya Rallisi'nde Hyundai ile WRC sınıfındaki ikinci rallisine katılmaya hazırlanıyordu.

Ancak babasıyla temaslı olan Oliver, yönetmelikler uyarınca 14 gün Porto'daki bir otelde karantinada kalmak zorunda olacak.

Bu da Solberg'in İtalya Rallisi'ne katılmasını engelliyor. Solberg, haberi aldıktan sonra "çok üzgün  hissettiğini" söyledi. Şubat ayındaki Arctic Finlandiya Rallisi'nde iyi bir performans göstermiş ve yedinci olmuştu.

19 yaşındaki genç sürücü , babası Petter'in COVID-19'a yakalanmasının ardından ateşinin çıktığını da belirtti.

Oliver, "Tahmin edebileceğiniz üzere bu haber beni fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı. Adeta harap oldum."

"Fakat geçen yıl koronavirüsün neler yapabileceğini gördük. Babamın biraz ateşi var ve şu anda tamamen  onu düşünüyorum." dedi.

WRC2 sürücüsü Ole Christian Veiby, geçen hafta COVID-19 düzenlemelerini ihlal etmiş ve bu yüzden altı yarışlardan men cezası almıştı.

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 R5

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 R5

Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

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Seri WRC
Etkinlik İtalya Rallisi
Pilotlar Oliver Solberg
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Tom Howard

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