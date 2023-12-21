Solberg, 2024'te WRC2'de yarışmak için Skoda ile anlaşma imzaladı

2003 dünya ralli şampiyonu Petter Solberg'in oğlu Çek üretici ile yeni bir anlaşma imzalayarak 2024 yılında WRC'nin ikinci kategorisinde yarışacak.

Solberg'in gelecek yıl M-Sport-Ford'daki boş koltuklar nedeniyle Rally1'e yükselebileceği konuşuluyordu.

22 yaşındaki pilotun yeni anlaşması, bu yıl İsveç ve Şili'de WRC2 galibiyetlerini de aldığı Toksport Skoda takımı yerine doğrudan Skoda Motorsport ile oldu.

Solberg'in Skoda Fabia RS Rally2'si bir kez daha uzun süredir sponsoru olan Monster Energy tarafından desteklenecek.

Solberg, "Öncelikle Skoda ile tekrar çalışacağım için ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Skoda fabrika takımı için 2020'de yarıştım ama sonra COVID geldi ve o sezon zor geçti. Onlara geri dönmek ve tekrar birlikte çalışmak gerçekten çok güzel."

"Sezon boyunca daha fazla test ve geliştirme yapmayı ve elbette sosyal medyadaki varlığımız aracılığıyla markayı yarışlar dışında da ilerletmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum. Gerçekten ilginç ve heyecan verici bir ortaklık yapabileceğimizi biliyorum."

"Yarışta, geçen sezona göre pek bir şey değişmeyecek. Ancak biraz daha geliştirme yapma planıyla, araçta biraz daha fazla zaman geçireceğim ve bu da kendimi rallilere daha hazır hissetmeme yardımcı olacak."

"Dünyanın en eski otomobil üreticilerinden biriyle çalışıyor olmak benim için gerçekten bir onur. Bu Elliott ve benim çok gurur duyduğumuz bir şey ve Skoda'nın inanılmaz başarılı ralli Skoda hikayesinin devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Photo by: McKlein / Motorsport Images Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Skoda Fabia Evo Rally2

Skoda, son üç sezonun her birinde pilotlarına şampiyonluk kazandırarak WRC2'nin son yıllardaki favori üretici oldu. Hyundai'nin yeni transferi Andreas Mikkelsen 2021 ve 2023'te şampiyonluk kazanırken, Emil Lindholm 2022'de zafere ulaştı.

Skoda Motorsport Başkanı Michal Hrabánek, "Oliver ve Elliott ile ilişkimizi sürdürmekten çok mutluyuz. Bu sezon onlardan harika bir hız gördük ve eminim ki bu 2024'te de böyle olacak."

"Bu yıl WRC2'yi kazanmak Fabia RS Rally2'nin istikrarlı performansının bir başka göstergesiydi. Oliver'ın önümüzdeki sezon bizimle birlikte olması bizi bu kazanma serisini sürdürmek için bizi çok güçlü bir konuma getiriyor." dedi.

Solberg ve co-pilotu Elliott Edmondson, 25-28 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da düzenlenecek olan sezon açılışında yeni takımlarında WRC2 serüvenine başlayacaklar.