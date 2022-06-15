Skoda, yeni Fabia Rally2 aracını tanıttı

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Motor sporları tarihinin en başarılı araçlarından birini üreten ve 450 tane satılan bu araçla 1700'den fazla ralli kazanıp, önemli başarılara ulaşan Skoda, değişen düzenlemeler ve kendine koyduğu hedefler doğrultusunda yeni Fabia RS Rally2 aracını tanıttı.

Bu aracı geliştirmek için tam iki yıl harcayan Skoda, temel olarak dördüncü nesil Fabia'yı ele aldı fakat Andrea Mikkelsen ile WRC2 ve ERC şampiyonluklarını kazandığı selefine kıyasla pek çok gelişim çalışması gerçekleştirdi.

Fabia RS'in kalbinde EA888 motor serisinin 2.0 TSI modelini temel alan 1,6 litrelik turbo motor var. Motor, ralli araçlarında her zaman çok önemli bir faktör olan elektronik anlamında çok geliştirildi. Ayrıca motor, 430 nM torka ve 289 beygir güce (213 kW) sahip.

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Skoda, aracın ağırlık dağılımını ve dengesini artırmak adına geniş çaplı değişiklikler yaparken, bu kapsamda dingil mesafesini de uzattı.

Skoda ayrıca fren soğutma sistemini, aerodinamik paketi ve süspansiyon sistemini de yeniledi.

Yeni paket, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, İspanya ve Finlandiya'da gerçekleştirilen asfalt, çakıl ve kar koşullarında yoğun testlerden geçerek son haline getirildi.

Gelişim çalışmaları Mikkelsen, eski Citroen ve Toyota fabrika sürücüsü Kris Meeke ve Skoda'nın test sürücüleri Jan Kopecky ve Emil Lindholm tarafından gerçekleştirildi.

Skoda, bu son modelin Mikkelsen, Nasser Al-Attiyah, Esapekka Lappi, Pontus Tidemand, Kopecky, Kalle Rovanpera ve Pierre-Louis Loubet'in WRC2 veya WRC2 Pro sınıfında elde ettiği başarılın devamını sağlayacağı konusunda umutlu.

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Fabia RS Rally2 aracının bu yılın ikinci yarısında WRC2'de ve yıl sonuna doğru ERC'de kullanılmaya başlanması beleniyor.

Skoda Motorsport patronu Michal Hrabanek, "Durmak, geriye gitmek demektir ve bu durum özellikle motor sporları için geçerlidir."

"Bu nedenle yeni Fabia RS Rally2 aracını geliştirirken önceki modelden edindiğimiz tüm deneyimi kullandık ve araçla ilgili her bir detayı geliştirdik."

"Amaç dünyanın en başarılı ralli aracını geliştirmekti. Bu hedef peşinden büyük bir özveriyle koşan tüm Skoda Motorsport ekibiyle gurur duyuyorum." dedi.

Skoda Fabia RS Rally2 Photo by: Skoda Motorsport