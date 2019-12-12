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Skoda, fabrika WRC2 programını sonlandırıyor

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Skoda, fabrika WRC2 programını sonlandırıyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
12 Ara 2019 12:38

Skoda, gelecek sene WRC2’de fabrika takımı olarak yer almayacağını ve bu kararda Kalle Rovanpera’nın ayrılmasının kilit bir faktör olduğunu açıkladı.

Bu sene Rovanpera, yeni kurulan WRC2 Pro kategorisinde aldığı beş galibiyetle beraber, son yıllarda Skoda Fabia R5 ile şampiyon olan dördüncü sürücü olmuştu.

19 yaşındaki sürücü, Esapekka Lappi, Pontus Tidemand ve Jan Kopecky’den sonra WRC2 şampiyonu olmayı başardı ve 2020’de Toyota fabrika takımıyla WRC’de mücadele edecek.

Skoda, zaten bu sezon kadrosunu beş fabrika aracından iki araca düşürmüş ve Rovanpera ve Kopecky ile yarışmıştı. Şimdi ise fabrika ekibini seriden tamamen çekiyor.

Skoda Motorsports takım yöneticisi Pavel Hortek, markanın Prag’daki geleneksel sezon sonu etkinliğinde yaptığı açıklamada bu ayrılığı doğruladı.

Ancak Kopecky, Skoda desteğiyle Çek ulusal şampiyonasında yarışmaya devam edecek.

Bu kararın sebebinin, Rovanpera’nın Toyota’ya gitmesiyle ilgili olup olmadığı sorulduğunda Hortek, “Elbette, çünkü onun yerine getirebileceğimiz bir sürücümüz yok. Oliver Solberg, desteklenebilecek bir seçenek olabilirdi ancak fabrika takımında olmaz.”

“328 araç sattık ve çok müşterimiz var. Hepsiyle devam edip fabrika takımına da sahip olacak kapasiteye sahip değiliz. Harika sürücüleri kaybetmek bu konuda kilit önemdeydi.” dedi.

Citroen’in ralliden çekilmesiyle beraber gelecek sene WRC2 Pro yerine WRC2 ismini kullanacak olan sınıfta potansiyel olarak sadece Ford ve Hyundai mücadele edecek gibi görünüyor.

Bu sene WRC2 ismini kullanan ve gelecek sene WRC3 ismini alacak olan sınıfta ise sadece R5 versiyon araçları kullanabilecek olan özel takımlar mücadele edecek.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Skoda Motorsport Skoda Fabia R5

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Skoda Motorsport Skoda Fabia R5

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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Seri WRC
Pilotlar Kalle Rovanperä
Takımlar Skoda Motorsport
Editör Sergio Lillo

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