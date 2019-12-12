Skoda, fabrika WRC2 programını sonlandırıyor

Bu sene Rovanpera, yeni kurulan WRC2 Pro kategorisinde aldığı beş galibiyetle beraber, son yıllarda Skoda Fabia R5 ile şampiyon olan dördüncü sürücü olmuştu.

19 yaşındaki sürücü, Esapekka Lappi, Pontus Tidemand ve Jan Kopecky’den sonra WRC2 şampiyonu olmayı başardı ve 2020’de Toyota fabrika takımıyla WRC’de mücadele edecek.

Skoda, zaten bu sezon kadrosunu beş fabrika aracından iki araca düşürmüş ve Rovanpera ve Kopecky ile yarışmıştı. Şimdi ise fabrika ekibini seriden tamamen çekiyor.

Skoda Motorsports takım yöneticisi Pavel Hortek, markanın Prag’daki geleneksel sezon sonu etkinliğinde yaptığı açıklamada bu ayrılığı doğruladı.

Ancak Kopecky, Skoda desteğiyle Çek ulusal şampiyonasında yarışmaya devam edecek.

Bu kararın sebebinin, Rovanpera’nın Toyota’ya gitmesiyle ilgili olup olmadığı sorulduğunda Hortek, “Elbette, çünkü onun yerine getirebileceğimiz bir sürücümüz yok. Oliver Solberg, desteklenebilecek bir seçenek olabilirdi ancak fabrika takımında olmaz.”

“328 araç sattık ve çok müşterimiz var. Hepsiyle devam edip fabrika takımına da sahip olacak kapasiteye sahip değiliz. Harika sürücüleri kaybetmek bu konuda kilit önemdeydi.” dedi.

Citroen’in ralliden çekilmesiyle beraber gelecek sene WRC2 Pro yerine WRC2 ismini kullanacak olan sınıfta potansiyel olarak sadece Ford ve Hyundai mücadele edecek gibi görünüyor.

Bu sene WRC2 ismini kullanan ve gelecek sene WRC3 ismini alacak olan sınıfta ise sadece R5 versiyon araçları kullanabilecek olan özel takımlar mücadele edecek.