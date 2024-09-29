Şili Rallisi: Yoğun sis işleri karıştırdı, Rovanpera liderliği aldı!
Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, yoğun sisin hakim olduğu zorlu hava koşullarında Toyota'dan takım arkadaşı Elfyn Evans'ı geride bırakarak Şili Rallisi'nde zirveye çıktı.
Cumartesi gününe üçüncü sırada başlayan Rovanpera, kötü hava şartları ve düşük görüş mesafesi sayesinde liderliğe yükseldi ve Pazar gününe girerken Evans’ın 15.1 saniye önünde yer alıyor.
Son dünya şampiyonu, Cumartesi günü aldığı klasman birinciliği ile 18 puan kazanırken, Evans 15 puan topladı.
Hyundai'den Ott Tanak ise lastik stratejisinde başarılı olamayarak 33.6 saniye geride üçüncü sıraya düştü ve 13 puan aldı.
Şampiyona lideri Thierry Neuville ise Tanak'ın 43.7 saniye gerisinde dördüncü sırada yer alıyor ve cumartesi günkü tabloya göre 10 puan kazandı.
M-Sport sürücüsü Adrien Fourmaux, beşinci sırada yer alırken, genç Toyota pilotu Sami Pajari ve Gregoire Munster, M-Sport’un ikinci aracında sırasıyla altıncı ve yedinci sıralarda yer alıyorlar.
Hyundai'den Esapekka Lappi ise pazar gününe girerken sekizinci sırada yer alıyor.
Toyota'nın efsane sürücüsü Sebastien Ogier, sabahki etapta bir kayaya çarptıktan sonra yarış dışı kaldı.
M-Sport’tan Martins Sesks ise çift lastik patlaması sonrasında ralliye geri dönerek altı etabı tamamladı.
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: Toyota Racing
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Evans: "Şampiyonada farkı kapatma şansımız azalıyor"
Evans WRC Portekiz'de yaşadığı sorunların ardından yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyor
Hırvatistan Rallisi: Ogier, Neuville ve Evans'ın hatasının ardından lider
Ogier, şampiyonluk umutları için kalan yarışlara katılacak
Ogier ve Rovanpera, Toyota'nın WRC Şili'deki şampiyonluk mücadelesine yardımcı olmak üzere seçildi
Ogier, WRC Akropolis Rallisi'ne katılmaya hazırlanıyor
Son Haberler
Ben Sulayem: "FIA yeterince takdir edilmiyor!"
Norris: "Biz nasıl işleri tersine çevirdiysek Red Bull da çevirebilir"
KTM takım menajeri Guidotti, sezon sonunda görevinden ayrılıyor
Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar