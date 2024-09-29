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WRC Şili Rallisi

Şili Rallisi: Yoğun sis işleri karıştırdı, Rovanpera liderliği aldı!

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, yoğun sisin hakim olduğu zorlu hava koşullarında Toyota'dan takım arkadaşı Elfyn Evans'ı geride bırakarak Şili Rallisi'nde zirveye çıktı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Cumartesi gününe üçüncü sırada başlayan Rovanpera, kötü hava şartları ve düşük görüş mesafesi sayesinde liderliğe yükseldi ve Pazar gününe girerken Evans’ın 15.1 saniye önünde yer alıyor.

Son dünya şampiyonu, Cumartesi günü aldığı klasman birinciliği ile 18 puan kazanırken, Evans 15 puan topladı.

Hyundai'den Ott Tanak ise lastik stratejisinde başarılı olamayarak 33.6 saniye geride üçüncü sıraya düştü ve 13 puan aldı.

Şampiyona lideri Thierry Neuville ise Tanak'ın 43.7 saniye gerisinde dördüncü sırada yer alıyor ve cumartesi günkü tabloya göre 10 puan kazandı.

M-Sport sürücüsü Adrien Fourmaux, beşinci sırada yer alırken, genç Toyota pilotu Sami Pajari ve Gregoire Munster, M-Sport’un ikinci aracında sırasıyla altıncı ve yedinci sıralarda yer alıyorlar.

Hyundai'den Esapekka Lappi ise pazar gününe girerken sekizinci sırada yer alıyor.

Toyota'nın efsane sürücüsü Sebastien Ogier, sabahki etapta bir kayaya çarptıktan sonra yarış dışı kaldı.

M-Sport’tan Martins Sesks ise çift lastik patlaması sonrasında ralliye geri dönerek altı etabı tamamladı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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