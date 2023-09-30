Şili Rallisi: Tanak rahat şekilde lider, Toyota'nın lastik stratejisi geri tepti

Şili Rallisi'nde Cuma gününü Ott Tanak ilk sırada tamamlamıştı, aksiyon Cumartesi sabahı gerçekleştirilen 3 etap ile devam etti.

Güne lider başlayan Tanak, bu üç etabın ikisini kazandı. Estonyalı pilotun ilk sıradaki avantajını artırmasına yardımcı olan asıl etken ise son etapta sert lastiklerle yarışmasıydı.

Güne 4.2 saniyelik bir avantajla başlayan Tanak, son etaptaki lastik stratejisinin de yardımıyla şu anda en yakın rakibi Suninen'in 47.5 saniye önünde yer alıyor.

Toyota'dan Elfyn Evans kısa bir süreliğine 2. sıraya yükselse de Toyota'nın son etaptaki yumuşak lastik tercihi, kendisini dördüncü sıraya geri attı. Totoya'ların kan kaybetmesiyle Hyundai'den Suninen ve Thierry Neuvile iki ve üçüncü sıralara çıktılar. Şampiyona lideri Kalle Rovanpera ise ilk 5'i tamamladı.

2023 Şili Rallisi- Cumartesi sabah bölümü etap galipleri:

7. etap : K. Rovanperä

8. etap : O. Tänak

9. etap : O. Tänak

Sabah bölümü özeti

7. etap - Chivilingo, 27.19km

Cumartesi sabahındaki etaplar, en az Cuma günkü etaplar kadar zorlayıcıydı ama yollar çok daha aşındırıcı ve teknikti.

Gün, Chivilingo Ormanı'ndan geçen 27.19 kilometrelik rota ile başladı. Güneşin alçak olması ve tozun havada kalması, birçok ekibin görüş sorunu yaşamasına neden oldu.

Tabii tüm bunlar Rovanpera'yı durdurmadı. Artık etaplara ilk çıkarak yolu temizleyen kişi olmaktan bıktığını söyleyen Rovanpera, yumuşak lastik tercihiyle iyi bir sürüş ortaya çıkardı ve etabın en hızlısı olarak Şili'deki ilk etap zaferini aldı.

Neuville bu etapta lastik patlattı, Rovanpera böylelikle Belçikalı pilotu geçerek genel klasmanda dördüncü sıraya yükselmiş oldu.

Son dünya şampiyonu yine de performansından memnun değildi.

"Kıvrımlı bölümlerde hâlâ biraz zorlanıyorum, aracın nasıl hissettirdiğinden şu anda pek de memnun değilim. Çetrefilli bir etaptı, güneş alçaktı ve fazlasıyla toz vardı."

Rovanpera'nın şampiyonadaki ana rakibi Evans da bu etapta yumuşak lastikle yarıştı ve güçlü performansı sayesinde Suninen'i geçerek genel klasmanda 2. sıraya yükseldi.

Teemu Suninen, Hyundai World Rally Team Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Ralli lideri Tanak bu etapta Rovanpera'nın arkasında ikinci oldu ama Suninen'den 12 saniye alarak öndeki avantajını ikiye katlamış oldu.

Bahsettiğimiz gibi Rally1 araçlarının çıkışları arasındaki 3 dakikalık ara, toz nedeniyle görüşü zorlaştırdı. Toyota sürücüsü Takamo Katsuta ise tozdan dolayı "normal bir şekilde" süremediğini söylese de etabın en hızlı 3. ismi oldu.

Ralli organizatörleri, pilotların görüş sorunu konusundaki yorumlarının ardından Rally1 araçlarını dörder dakika arayla çıkardı.

Aradaki fark, Rally2 araçları için ise bu iki dakikadan üç dakikaya çıkarıldı.

8. etap - Rio Lia 1, 21.09 km

Günün ikinci, rallinin ise sekizinci etabında lastikleri korumak çok önemliydi. Rovanpera, kazandığı 7. etapta lastiklerini çok fazla harcamıştı ve bu etapta bundan dolayı çok zaman kaybetti.

20.9 kaybeden Rovanpera, böylelikle genel klasmanda yeniden 5. sıraya, Neuville'in arkasına gerilemiş oldu.

Yumuşak lastik tercihi hakkında konuşan Rovanpera, "Planımız çok iyimserdi ve işe yaramadı. Yapabileceğim çok bir şey yok. Kazanabileceğimizden daha çok kaybedebileceğimiz şeyler bulunuyor o yüzden sabah bölümünü sadece tamamlamayı deneyeceğim." yorumunda bulundu.

Bu etabın en hızlı derecesi Tanak'tan geldi. Yumuşak/sert lastik tercihi ile yarışan Tanak hiç de lastik koruyormuş gibi değildi ve en yakın rakibi Evans'ın 6.8 saniye önünde en hızlı sürücü oldu.

Tanak, böylelikle genel klasmanda da Evans'la arasındaki farkı 20.6 saniyeye çıkardı.

Bahsettiğimiz gibi Evans, 6.8 saniye geride ikinciydi. Suninen ise bu etapta Evans'ın 10.7 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

9. etap - Maria de las Cruces, 28.72km

Toyota'nın sadece yumuşak lastikle yarışma stratejisi, sabah bölümünün sonuncu, rallinin ise en uzun etabında büyük zaman kaybetmelerine neden oldu.

Toyota sürücüleri Evans, Rovanpera ve Katsuta; neredeyse 29 kilometre olan bu etabın sonuna geldiklerinde finiş çizgisine neredeyse sürünerek ilerliyorlardı çünkü lastiklerinde gerçekten hamur kalmamıştı.

Toyota'ların bu kadar zaman kaybetmesi, genel klasmanın büyük oranda değişmesine neden oldu.

Bu etaba sadece sert lastiklerle çıkan Tanak, Hyundai sürücüsü Neuville'in 7.5 saniye önünde etabı kazandı.

Totoya'lar arasında en büyük kaybeden Evans oldu ve ralli lideri Tanak'a 56.2 saniye kaybetti.

Rovanpera, ana rakibi Evans'a kıyasla daha iyi bir etap çıkarttı ve şampiyonadaki rakibinden 9.5 saniye kadar daha hızlıydı. Diğer Toyota'da ise Katsuta neredeyse 1.5 dakika kaybetti. Yine de genel klasmanda 6. sıraya tutundu.

Böylelikle Evans, genel klasmanda 4. sıraya gerilemiş oldu. Hyundai'den Suninen ve Neuville ise iki ve üçüncü sıraya çıktılar.

WRC2'de ise Solberg, 13.7 saniyelik bir farkla lider durumda.

2023 Şili Rallisi- Cumartesi sabah bölümü etap galipleri:

7. etap : K. Rovanperä

8. etap : O. Tänak

9. etap : O. Tänak

Şili Rallisi - 9. etabın ardından genel klasman:

Pilot Takım Süre/fark 1 O. Tänak M-Sport Ford 1h47'45"9 2 T. Suninen Hyundai +47"8 3 T. Neuville Hyundai +1'03"0 4 E. Evans Toyota +1'16"8 5 K. Rovanperä Toyota +1'44"7 6 T. Katsuta Toyota +2'52"7 7 G. Munster M-Sport Ford +3'45"5 8 O. Solberg Skoda (WRC2) +4'50"5 9 S. Pajari Skoda (WRC2) +5'07"2 10 A. Heller M-Sport Ford +5'17"8