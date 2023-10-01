Şili Rallisi: Tanak muazzam sürüşüyle bu sezon 2. kez kazandı, Suninen kaza yaparak podyuma veda etti!

Ott Tanak, Cuma günü ilk etabı kazanmasının ardından liderliğe yükselmişti. Estonyalı pilot, ikinci etapta ufak bir spin atmıştı, ayrıca büyük bir zıplamanın ardından hibritini de kaybetmişti. Dolayısıyla bu etapta 7 saniye kadar zaman bırakmış ve 3. sıraya gerilemişti.

M-Sport pilotu, Cuma günü öğleden sonra bölümünde ise 2 etap zaferi alarak yeniden kendini zirveye attı ve bir daha da inmedi.

Galibiyeti getiren şey ise Cumartesi günkü kırıcı çakıl etaplarında 4 sert lastik tercihi oldu.

Tanak'ın lider girdiği Cumartesi günü sabah bölümünde gerçekleştirilen 3 etap ile başlamıştı. Güne 4 saniyelik farkla lider başlayan Tanak, bu 3 etapta doğru lastik stratejinin de yardımıyla avantajını 47 saniyeye kadar çıkardı. Toyota ise yanlış lastik stratejisi nedeniyle büyük zaman kaybetti.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Cumartesi günü öğleden sonra bölümünde gerçekleştirilen 6 etapla devam etti ve bu 6 etabın 4'ünü kazanan Tanak, zirvedeki avantajını 58.3 saniyeye çıkararak günü lider tamamladı.

Bu kırıcı, uzun çakıl etaplarında lastikleri koruyabilmek çok önemliydi ve Tanak bunu harika bir şekilde yaptı.

Cumartesi günü 58 saniyelik bir fark yakalamasının ardından artık Tanak için tek yapması gereken Pazar günkü etaplarda aracı finişe getirmekti ve 2019'un şampiyon ismi bunu yaparak zafere ulaştı.

Bu sezonki belki de en iyi sürüşünü ortaya koyan ve lastik koruması konusunda bir masterclass veren Tanak, böylelikle kendisinin ve M-Sport'un 2023'teki ikinci zaferine ulaştı.

Bu, Tanak'ın Şubat ayındaki İsveç Rallisi'nden bu yana ilk zaferiydi ve M-Sport'un o yarıştan bu yana girdiği şanssız dönemi de durdurmuş oldu.

Ott Tänak (EST), M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1 Fotoğraf: McKlein / McMaster

İkinci sıra Hyundai'den Thierry Neuville'e gitti. Neuville, ralli boyunca ikinci sıra için takım arkadaşı Suninen ile ikincilik için mücadele etti.

Henüz sadece 3. kez Rally1 araçları ile ralliye çıkan Suninen, gerçekten etkileyici bir performans gösteriyordu ve ikinci sırayı alacak gibiydi ama bugün sondan 2. etap olan 15. etapta bir ağaca çarparak süspansiyonuna hasar verdi ve ralliye veda etti.

Böylelikle son gün 5 etap kazanan Neuville ikinci sıraya çıktı ve ralliyi orada tamamladı.

Cumartesi günkü kırıcı etaplara yumuşak lastikle çıkarak podyum mücadelesinden kopan Toyota'da Elfyn Evans, Suninen'in kazası ile 3. sıraya yükseldi ve podyumun son basamağında kendine yer buldu. Şampiyona lideri Kalle Rovanpera dördüncü, diğer Totoya'da Takamoto Katsuta beşinciydi.

Böylelikle bitime 2 ralli kala Rovanpera ile Evans arasındaki puan farkı 31'e inmiş oldu. Markalar Şampiyonası'nda ise şampiyon oldu ve Toyota, üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Bahsettiğimiz gibi Suninen 15. etaptaki kazası nedeniyle podyuma veda etti ve ralliyi tamamlayamadı. M-Sport’tan Pierre-Louis Loubet ise Cuma günü takla atmıştı ve o da ralliyi tamamlayamadı. Yine Cuma günü büyük bir kaza yapan Lappi de ralliyi tamamlayamadı.

WRC2'de ise zafer Oliver Solberg'e gitti.

Pazar günü öğleden sonra bölümü etap galipleri:

13. etap : T. Neuville

14. etap : T. Neuville

15. etap : T. Neuville

15. etap : K. Rovanperä

Power Stage : 1. Rovanpera ; 2. Evans ; 3. Neuville ; 4. Tänak ; 5. Katsuta.

2023 Şili Rallisi - Genel Klasman:

Pilot Takım Süre/Fark 1 O. Tänak M-Sport Ford 3h06'38"1 2 T. Neuville Hyundai +42"1 3 E. Evans Toyota +1'06"9 4 K. Rovanperä Toyota +2'11"0 5 T. Katsuta Toyota +4'41"5 6 O. Solberg Skoda (WRC2) +8'18"5 7 G. Greensmith Skoda (WRC2) +8'44"3 8 S. Pajari Skoda (WRC2) +9'20"6 9 Y. Rossel Citroën (WRC2) +9'53"9 10 N. Gryazin Skoda (WRC2) +10'08"2