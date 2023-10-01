Şili Rallisi: Tanak galibiyete çok yakın, Hyundai pilotları 2. sıra için savaşıyorlar
2023 Şili Rallisi'nde Pazar gününe büyük bir avantajla giren Ott Tanak, Pazar sabahının ardından da 51 saniyelik bir farkla liderliğini sürdürüyor ve galibiyete çok yakın. Hyundai sürücüleri Teemu Suninen ve Thierry Neuville ise ikinci sıra için mücadele içerisindeler.
2023 Şili Rallisi'nde Cumartesi günü sabah bölümünde gerçekleştirilen 3 etap ile başlamıştı. Güne lider başlayan Tanak, bu 3 etapta doğru lastik stratejinin de yardımıyla avantajını 47 saniyeye kadar çıkarmıştı. Toyota ise yanlış lastik stratejisi nedeniyle büyük zaman kaybetmişti.
Cumartesi günü öğleden sonra bölümünde gerçekleştirilen 6 etapla devam etmiş ve bu 6 etabın 4'ünü kazanan Tanak, zirvedeki avantajını 58.3 saniyeye çıkararak günü lider tamamlamıştı.
Pazar günü sabah bölümündeki 2 etapla başladı ve güne lider giren Tanak, sabah bölümünden lider olarak çıkmayı başardı.
M-Sport pilotu, artık daha çok aracı finişe getirme modunda ilerlediğinden zirvedeki avantajı 51 saniyeye düşse de kendisi hâlâ rahat bir şekilde lider ve galibiyete çok ama çok yakın.
Onun arkasında ise Hyundai sürücüleri ikinci sıra için mücadele ediyorlar. Genel klasmanda üçüncü sırada yer alan Thierry Neuville, bu sabahki 2 etabı da kazandı ve ikinci sıradaki takım arkadaşı Suninen'e baskı uygulamaya devam etti. İki Hyundai sürücüsü arasındaki fark 7 saniyeye inmiş oldu, yine de Hyundai pilotları bu noktada maksimum 2. sıra için savaşabilirler.
Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Cumartesi günü yaptığı yanlış strateji ile podyum mücadelesinden kopan Toyota pilotları ise arka arkaya dizilmiş durumdular. Elfyn Evans genel klasmanda hâlâ dördüncü sırada. Şampiyona lideri Kalle Rovanpera beşinci, diğer Toyota'da Takamoto Katsuta ise altıncı.
2023 Şili Rallisi öğleden sonra bölümünde gerçekleştirilecek 2 etabın ardından sona erecek.
Sabah bölümü etap galipleri:
13. etap : T. Neuville
14. etap : T. Neuville
2023 Şili Rallisi - 14. etabın ardından genel klasman
|Pilot
|Takım
|Süre/Fark
|1
|O. Tänak
|M-Sport Ford
|2h51'36"4
|2
|T. Suninen
|Hyundai
|+51"6
|3
|T. Neuville
|Hyundai
|+58"3
|4
|E. Evans
|Toyota
|+1'19"1
|5
|K. Rovanperä
|Toyota
|+2'07"8
|6
|T. Katsuta
|Toyota
|+4'42"4
|7
|O. Solberg
|Skoda (WRC2)
|+7'37"5
|8
|G. Greensmith
|Skoda (WRC2)
|+8'00"6
|9
|S. Pajari
|Skoda (WRC2)
|+8'23"1
|10
|Y. Rossel
|Citroën (WRC2)
|+8'53"5
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