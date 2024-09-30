Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Yarış ayak raporu
WRC Şili Rallisi

Şili Rallisi: Rovanpera kazandı, Toyota şampiyonluk umutlarını yeşertti

Toyota'nın yıldızı Kalle Rovanperä, Şili Rallisi'ndeki sisli ve kaygan koşullarda üstün bir performans sergileyerek zafere ulaştı.

Ezel Tan
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Liderliği Tanak'tan almasının ardından bir daha bırakmayan Rovanperä, son günde hata yapmadı ve bu sezonki dördüncü galibiyetini kazanarak, Toyota'nın markalar klasmaında Hyundai ile arasındaki farkı azaltmasına katkıda bulundu.

Rovanperä'nın Toyota Gazoo Racing'deki takım arkadaşı Elfyn Evans, ralliyi 23.4 saniye farkla ikinci sırada tamamladı.

Hyundai'den Ott Tänak, rallinin ilk bölümünü lider götürmesine rağmen, özellikle ıslak koşullarda sert lastik tercihiyle yaptığı stratejik hata nedeniyle liderlik mücadelesinden uzak kaldı ve yarışı 43.9 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Hyundai'nin şampiyona lideri Thierry Neuville, cuma günü dezavantajlı bir pozisyonda olmasına rağmen etkileyici bir toparlanma sergileyerek yedincilikten dördüncülüğe yükseldi ve ralliyi bu noktada tamamladı.

Bitime iki ralli kala Neuville ve Tänak arasındaki puan farkı artık 29.

Beşinci sırada, M-Sport'tan Adrien Fourmaux yer aldı. Alternatör sorunları nedeniyle zaman kaybetmesine ve bir dakika ceza almasına rağmen Fourmaux, ralliyi ilk beşte tamamladı.

Toyota'nın genç sürücüsü Sami Pajari ise kariyerinin ikinci Rally1 startında altıncı sırada yer aldı.

Bitime iki yarış kala Hyundai ile Toyota arasında 17 puan yer alıyor. Sezonun bir sonraki ayağı 17 Ekim'de Almanya'da gerçekleştirilecek.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Şili Rallisi: Yoğun sis işleri karıştırdı, Rovanpera liderliği aldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
DTM Red Bull Ring: Rast kazandı, Ayhancan yedinci oldu

DTM Red Bull Ring: Rast kazandı, Ayhancan yedinci oldu

DTM
Red Bull Ring
DTM Red Bull Ring: Rast kazandı, Ayhancan yedinci oldu
Moto2 Endonezya: Canet kazandı, Deniz 10. oldu

Moto2 Endonezya: Canet kazandı, Deniz 10. oldu

Moto2
Mandalika
Moto2 Endonezya: Canet kazandı, Deniz 10. oldu
DTM Red Bull Ring: İlk yarışı Bortolotti kazandı, Ayhancan beşinci oldu!

DTM Red Bull Ring: İlk yarışı Bortolotti kazandı, Ayhancan beşinci oldu!

DTM
Red Bull Ring
DTM Red Bull Ring: İlk yarışı Bortolotti kazandı, Ayhancan beşinci oldu!

Son Haberler

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

F1 Formula 1
Singapur GP
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

F1 Formula 1
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

F1 Formula 1
Singapur GP
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

MGP MotoGP
Endonezya GP
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye