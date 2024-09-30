Şili Rallisi: Rovanpera kazandı, Toyota şampiyonluk umutlarını yeşertti

Liderliği Tanak'tan almasının ardından bir daha bırakmayan Rovanperä, son günde hata yapmadı ve bu sezonki dördüncü galibiyetini kazanarak, Toyota'nın markalar klasmaında Hyundai ile arasındaki farkı azaltmasına katkıda bulundu.

Rovanperä'nın Toyota Gazoo Racing'deki takım arkadaşı Elfyn Evans, ralliyi 23.4 saniye farkla ikinci sırada tamamladı.

Hyundai'den Ott Tänak, rallinin ilk bölümünü lider götürmesine rağmen, özellikle ıslak koşullarda sert lastik tercihiyle yaptığı stratejik hata nedeniyle liderlik mücadelesinden uzak kaldı ve yarışı 43.9 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Hyundai'nin şampiyona lideri Thierry Neuville, cuma günü dezavantajlı bir pozisyonda olmasına rağmen etkileyici bir toparlanma sergileyerek yedincilikten dördüncülüğe yükseldi ve ralliyi bu noktada tamamladı.

Bitime iki ralli kala Neuville ve Tänak arasındaki puan farkı artık 29.

Beşinci sırada, M-Sport'tan Adrien Fourmaux yer aldı. Alternatör sorunları nedeniyle zaman kaybetmesine ve bir dakika ceza almasına rağmen Fourmaux, ralliyi ilk beşte tamamladı.

Toyota'nın genç sürücüsü Sami Pajari ise kariyerinin ikinci Rally1 startında altıncı sırada yer aldı.

Bitime iki yarış kala Hyundai ile Toyota arasında 17 puan yer alıyor. Sezonun bir sonraki ayağı 17 Ekim'de Almanya'da gerçekleştirilecek.