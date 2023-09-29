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WRC / Şili Rallisi Etap raporu

Şili Rallisi: Lappi açılış etabında büyük bir kaza yaptı

Hyundai sürücü Esapekka Lappi, Şili Rallisi'nin açılış etabında yaptığı büyük kaza sonrası hafta sonunu erken kapattı.

Tom Howard
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ezel Tan
, Editör
Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

19.77 km'lik açılış etabının son virajını yanlış değerlendiren Lappi, taklalar atarak etabın dışına savruldu.

Lappi ve yardımcı pilot Janne Ferm kazadan yara almadan kurtuldu ancak araçtaki hasar çok büyüktü.

Aracın kaportası yola saçılırken, tavanın bir kısmı ve tekerlek adeta yok oldu. Sonuç olarak Lappi için ralli, erkenden sona erdi. 

Araç etabın kenarında durduğu için, etap sorunsuz şekilde devam etti.

Toyota'yı şampiyonada geçme hedefine sahip olan Hyundai'nin bu hayali, daha ilk günde büyük darbe aldı.

Araçtaki hasarın büyüklüğü göz önüne alındığında Lappi'nin hafta sonunun kalanında sürüş yapması mümkün görünmüyor.

 

 

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Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek

Şili Rallisi: Evans lider, Lappi ve Loubet takla attı

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