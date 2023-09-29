Şili Rallisi: Lappi açılış etabında büyük bir kaza yaptı

19.77 km'lik açılış etabının son virajını yanlış değerlendiren Lappi, taklalar atarak etabın dışına savruldu.

Lappi ve yardımcı pilot Janne Ferm kazadan yara almadan kurtuldu ancak araçtaki hasar çok büyüktü.

Aracın kaportası yola saçılırken, tavanın bir kısmı ve tekerlek adeta yok oldu. Sonuç olarak Lappi için ralli, erkenden sona erdi.

Araç etabın kenarında durduğu için, etap sorunsuz şekilde devam etti.

Toyota'yı şampiyonada geçme hedefine sahip olan Hyundai'nin bu hayali, daha ilk günde büyük darbe aldı.

Araçtaki hasarın büyüklüğü göz önüne alındığında Lappi'nin hafta sonunun kalanında sürüş yapması mümkün görünmüyor.