Şili Rallisi: Evans lider, Lappi ve Loubet takla attı

Ekleyen: Kemal Şengül Şili Rallisi, dört yıl sonra WRC'ye ilk kez ev sahipliği yaparken, cuma sabahı sabahı gerçekleştirilen ilk etaplarda Elfyn Evans fırtınası vardı. Toyota sürücüsü, ilk üç etabın ikisinde en hızlı zamanına imza attı ve şu anda Hyundai'den Teemu Suninen'in 2.6 saniye önünde ilk sırada yer alıyor. M-Sport'tan Ott Tanak, bir spin atmasına ve hibrit ünitede güç kaybı yaşamasına rağmen Suninen'in 0.1 saniye gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Bu hafta sonu ikinci şampiyonluğunu elde etme ihtimali olan Kalle Rovanpera ise 13.6 saniye geride dördüncü sırada yer aldı. Hyundai için pek iyi başlamayan günde Thierry Neuville 21.7 saniye vakit kaybetmesinin ardından öğle arasına beşinci sırada girdi. Toyota'dan Takamoto Katsuta 28.3 saniye geride altıncı, M-Sport Rally1 ile ilk kez sürüş yapan Gregoire Munster ise 52.7 saniye geride yedinci oldu. İlk üç etaba damga vuran şey taklalardı. Hyundai sürücüsü Esapekka Lappi, henüz ilk etabın sonunda yaptığı hatanın ardından takla attı ve Hyundai'sine büyük hasar verdi. Bundan ötürü de ralliye devam edemeyecek. Takla atan bir diğer isim ise Loubet oldu. M-Sport Ford sürücüsü, yüksek hızda aracının kontrolünü kaybetti ve takla atarak ralliye veda etti. WRC2'de Sami Pajari zirvede yer alırken, Oliver Solber ikinci sırada bulunuyor. Etap galipleri: 1. etap : O. Tänak 2. etap : E. Evans 3. etap : E. Evans Şili Rallisi - 3. etabın ardından klasman: Pilot Takım Zaman/Fark 1 E. Evans Toyota 29'46"6 2 T. Suninen Hyundai +2"6 3 O. Tänak M-Sport Ford +2"7 4 K. Rovanperä Toyota +13"6 5 T. Neuville Hyundai +21"7 6 T. Katsuta Toyota +28"3 7 G. Munster M-Sport Ford +52"7 8 P. Sami Skoda (WRC2) +1'04"3 9 O. Solberg Skoda (WRC2) +1'06"7 10 A. Heller M-Sport Ford +1'11"0