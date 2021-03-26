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WRC / Son dakika

Şili, 2021 WRC takviminden çıkarıldı, yerini Akropolis Rallisi aldı

Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Dünya Ralli Şampiyonası, Şili Rallisi'nin COVID-19 nedeniyle iptal edildiğini duyururken, yerini 2013'ten bu yana ilk kez takvime dönen Akropolis Rallisi'nin alacağını duyurdu. Organizatörlerin WRC ile yaptığı anlaşmanın "çok yıllık" olduğu açıklandı.

Şili, 2021 WRC takviminden çıkarıldı, yerini Akropolis Rallisi aldı

Bugün yapılan açıklamada, normalde 9-12 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Şili Rallisi'nin, ülkedeki COVID-19'la ilgili kısıtlamalardan ötürü iptal edildiği açıklandı. Bu tarihler için Yunanistan'ın Akropolis Rallisi ile anlaşıldı.

Acımasız kayaları ve yüksek sıcaklıklarıyla bilinen Akropolis, ilk kez 1973 yılında takvime girdi ve 38 kez ralliye ev sahipliği yaptı. Ralli son kez 2013 yılında WRC takvimindeydi.

Rallinin kesin lokasyonu da dahil olmak üzere rallinin çeşitli yönlerinin hâlâ belirlenmesi gerekiyor. Bu bilgilerin FIA ve WRC Promoter tarafından yapılacak etap denetimlerinin ardından yayınlanması bekleniyor.

WRC Promoter Genel Müdürü Jona Siebel, "Yunan hükümetinin Akropolis'i, rallinin en üst sınıfına geri getirme konusundaki büyük çabalarını takdir ediyoruz."

"Bu rallinin geçmişi herkes tarafından hatırlanacak ancak, aynı zamanda bu ralli, diğer 11 rallinin yanına rahatça koyabileceğimiz modern çağa ait bir Akropolis."

"Bu, zorlukların azaldığı anlamına gelmiyor ve zorlu dağ etaplarının, en zorlu mücadeleleri sunacağına eminiz." dedi.

Siebel, WRC'nin Şili Rallisi'nin kaybettiği için  "son derece hayal kırıklığına uğradığını" ekledi.

FIA Başkanı Jean Todt da Akropolis'in dönüşünü memnuniyetle karşıladı. Todt, 1970 ve 1981 yılları arasında beş kez yardımcı sürücü olarak burada yer aldı ve 1985 ve 1986'da Peugeot Takım patronu olduğu dönemde burada zafere ulaştı.

Todt, "Burayla ilgili özel anılarım var."

“Yunan makamlarının desteği ve organizatörlerin güçlü bağlılığı sayesinde Akropolis'in, rallinin en üst seviyesinde geri döndüğünü görmek büyük bir zevk." dedi.

Yunan hükümetinin Spor Bakan Yardımcısı Lefteris Avgenakis, sekiz yıllık aradan sonra WRC takvimine dönüşlerini sağlayan projeye liderlik etti.

"Yunan halkına ve dünya çapında yüz binlerce motor sporları fanına verdiğimiz sözü yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz."

“Yunanistan, Eylül ayında dünyanın dört bir yanından gelen taraftarları ağırlamaya ve uluslararası etkinliklerde yeniden önemli bir rol oynayabileceğini göstermeye hazır."

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