Shakedown’ın lideri Ogier, alçakgönüllü kalacak

Altı kez dünya şampiyonu Ogier, rallinin servis alanında gerçekleştirilen 3.35km’lik shakedown etabını, Hyundai sürücüsü Thierry Neuville’in sadece 0.1 saniye önünde ilk sırada tamamlamayı başardı.

Ogier, “Shakedown, çok bir anlam ifade etmiyor ve bu derecelerden herhangi bir sonuç çıkarmanız gerekmiyor. Ancak yine de şimdiden ritimde olmamız iyi bir işaret.”

“Sezon öncesinde aracı bolca test etme imkanı buldum. Elbette hâlâ öğrenmem gereken bazı ayrıntılar var, ancak genel hissiyatım iyi ve testlerde hissettiklerimi shakedown’da da hemen hissettim.”

“Ralliye, kendimize güvenerek başlıyoruz. Ancak sanırım burası, şartların çok zorlu hale gelebilme ihtimali sebebiyle, alçakgönüllü kalmanız gereken tek ralli.” dedi.

Bir diğer Toyota sürücüsü Elfyn Evans 0.6 saniye geride üçüncü en hızlı zamanı kaydederken, genç çaylak Kalle Rovanpera ilk WRC deneyiminde 2.9 saniye geride 7. sırada yer aldı.

Üç Toyota sürücüsü de ralli öncesinde Yaris WRC’yi test etme şansı bulmuşlardı ve Japon marka sezona nispeten iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Toyota teknik direktörü Tom Fowler, “Yeni sürücülerle ilk rallimize giderken, başarılı geçen testlerden sonra üçü de ayarlara alıştılar. Yani shakedown’da araç ayarı anlamında yapacak fazla bir şey yoktu."

“Monte Carlo’nun öngörülemez doğası göz önüne alındığında, koşullara bağlı olarak birkaç farklı ayarımız var. Bu yüzden shakedown’da ortaya çıkabilecek farklı olasılıkları düşünerek bazı parçalarda değişiklikler yaptık.”

“Her şey, herkes için temiz geçti ve Ogier, ilk sürüşüyle birlikte en iyi zamanı elde etti. Shakedown sonuçlarından fazla bir şey çıkaramazsınız, ancak yine de iyiydi.” şeklinde konuştu.

Monte Carlo Rallisi, perşembe akşamında gerçekleştirilecek olan iki etap ile başlayacak.