Ogier: "Bu yıl alacağım sonuçlar, geleceğimi etkilemeyecek"

Yedi kez WRC şampiyonu, önümüzdeki yıl, sezonun sadece bir kısmında yarışmak istediğini belirtmişti.

Ogier'in bu sezon gerçekleştirilen ilk altı ralliden dördünü kazanmasının ardından, 2022'de tüm sezon boyunca yarışacağı spekülasyonları ortaya çıkmıştı.

Ancak Toyota sürücüsü bu konuşmalara bir son verdi ve bir sonraki yıl ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini açıkladı.

Ogier, ''Altı ralliden dördünü kazanıp, sezona iyi şekilde başlamak iyi bir başarı oldu çünkü şu anda şampiyonadaki rekabet oldukça yüksek.''

''Bu gerçekten iyi ve bundan keyif alıyorum ancak tekrar söyleyeceğim, hayatta başka önceliklerim ve gelecek için başka planlarım var.''

''Herhangi bir sonuç kararımı değiştirmeyecek. Sekizinci şampiyonluğumu alabilmek için elimden gelenin en iyisini kesinlikle yapacağım ve sezonun ilk yarısını iyi geçirdik ancak hâlâ toplamamız gereken çok puan var. Bu yüzden böyle devam etmeliyiz. Momentumumu korumaya çalışmalıyım.''

''Gelecek sene bazı rallilere katılacağım konusunda seçeneklerimi açık bırakacağım, belki sadece bir ralliye katılırım, belki de birden fazla. Tabii ki takvimle bunu planlayabiliriz.''

''Şu anda %100 emin olduğum tek şey, gelecek sezon, şu an olduğumdan daha boş olmak istiyorum.''

''Takvimime neleri sığdırabileceğimi görelim. Biraz adrenalin de olsun istiyorum, sıkılmak istemiyorum çünkü herkesin biraz adrenaline ihtiyacı vardır.''

''Eğer benimki gibi bir hayatınız varsa, birden duramazsınız. Bu çok zor olacaktır. Bu yüzden gelecek sene her açıdan mutlu olabilmek için dengeyi bulmalıyım.'' dedi.

Ogier pist yarışlarına geçebileceğini, özellikle de Le Mans 24 Saat'te yarışabileceğini belirtti.

Fransız sürücü aynı zamanda çok başarılı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası programları bulunan Toyota'yla gelecekte iletişimini korumak istediğinin altını çizdi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Ogier, Le Mans ve Toyota prototipinde bir test imkanı hakkındaki konuşmaların çok ilerlemediğini de açıkladı.

Autosport tarafından Le Mans planları sorulan Ogier, ''Le Mans'a gitmek ve pist yarışlarına katılmak gibi bir hayalim olduğu bir sır değil. Dürüst olmak gerekirse, bunu yapma şansımın olup olmaması henüz açıklığa kavuşturulması gereken bir konu çünkü bu bazı rallileri etkileyebilir.''

''Dürüst olmak gerekirse bu konuda çok ilerleyemedik, yani bu bazı cevaplar alabilmek için zorlamam gereken bir konu. Onların tarafından da bunun kolay bir plan olmadığını anlayabiliyorum. Bu konu hakkında daha fazlasını da bilmiyorum.'' cevabını verdi.

Ogier'in, bir sonraki yıl tam sezon WRC'de olmamasıyla, Toyota'da bir koltuk en azından yarım sezon boyunca boş kalacak.

Toyota patronu Jari Matti Latvala, eski Toyota, Citroen ve M-Sport sürücüsü Esapekka Lappi'nin, M-Sport'tan Teemu Suninen'in, Hyundai'den Dani Sordo'nun ve WRC2 yıldızı Jari Huttonen'in adaylar arasında olduğunu söylemişti.

Sordo, geleceği hakkında bazı konuşmaların olduğunu ancak şu anda WRC'deki planlarının henüz açıklığa kavuşmadığını belirtti.

Autosport tarafından geleceği sorulan Sordo şu ifadeleri kullandı: ''Şu anda ne yapıyor olacağımı bilmiyorum. Umarım gelecek sezon bir şeyler yapıyor olurum.''

''Bazı tartışmalar gerçekleştirdik ancak bu zor olabilir çünkü belki de Seb beklenenden fazla ralliye katılabilir. Neler olacağını göreceğiz.''

Ancak Hyundai patronu Andrea Adamo, deneyimli İspanyol sürücüyü takımda tutmak istediğini söyledi.

''Dani, Toyota tarafından cezbediliyor mu bilmiyorum. Onunla normal şekilde konuşuyorum ve geleceğin neler getireceğini göreceğiz.''

''Hyundai Motorsport için onu takımda tutmak için elimden geleni yapacağım çünkü onun iyi bir insan olmasının yanında, ona çok şey borçluyum. Göreceğiz.''