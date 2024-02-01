Sardunya Rallisi'nde yeni 48 saatlik format denenecek

Şampiyonanın altıncı yarışına 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında ev sahipliği yapacak olan İtalya'daki toprak zeminde koşulacak ralli, 48 saatte tamamlanacak yepyeni bir format açıkladı.

Ralli, toplam 266,48 kilometreyi kapsayan 16 özel etap üzerinden gerçekleştirilecek ve en son 2022 yılında yarışa ev sahipliği yapan Alghero şehri etrafında düzenlenecek.

Ralli organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre, kompakt rota henüz resmi olarak açıklanmayan yeni FIA 2025 yönergelerine dayanıyor. WRC içinde daha yoğunlaştırılmış ralliler düzenleyebilmek için bir baskı var. Yarışların yoğunlaştırılması önerisinin, şampiyonanın gelecekte uygulamak istediği kural değişiklikleri paketinin bir parçası olduğu anlaşılıyor.

Daha önceki rallilerde 300 kilometreyi aşan bir etap mesafesi kullanılmıştı.

"Sardunya Rallisi bu yıl 2025'ten itibaren yeni FIA yönergelerine dayanan kompakt bir rota ile devam edecek ve tüm yarış sadece 48 saate sıkıştırılacak. Sardunya Rallisi bu yıl Alghero'ya geri dönecek ve iki yıl önce olduğu gibi servis alanı kurulacak." denildi.

Yeni Format

Bu yeni formata göre ralli, yerel saatle 13:30'da başlayacak dört etabın ilkinden önce cuma sabahı yapılacak shakedown ile başlayacak. Cuma öğleden sonra ikişer etaplık iki loop ve ardından gün sonu servisi yapılacak.

Cumartesi günü, gün ortasında takımların lastik değiştirme bölgesiyle bölünen sekiz etap yer alacak. Programa göre ekipler gün sonu servisi için Alghero'ya dönmeden önce dört etaptan oluşan iki geçişi tamamlayacak.

Pazar günkü ayağı dört etap tamamlayacak ve ralli yerel saat ile 13:15'te sona erecek.

Bu format değişikliği, WRC yarışlarında 2025'ten itibaren kullanılmaya başlayacağının ilk işareti.

Geçtiğimiz hafta sonu Monte Carlo'daki sezonun açılış yarışında ilk kez görücüye çıkan yeni puanlama sistemi de dahil olmak üzere, şampiyonada halen devam etmekte olan bir değişim dönemine girdi.