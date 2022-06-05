Sardunya Rallisi: Tanak ve Hyundai rahat şekilde kazandı

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Bu yıla istediği gibi başlamakta zorlanan ve çok sayıda şanssızlık yaşayan Ott Tanak, Sardunya Rallisi'ne damga vuran isimdi.

Toyota sürücüsü Esapekka Lappi'nin yaptığı kaza sonrası Sardunya Rallisi'nin liderliğini eline geçiren Estonyalı sürücü, Cumartesi ve pazar günleri yapılan 12 etabın 8'inde zafere ulaştı ve 2022 Sardunya Rallisi'ni en yakın rakibinin 1 dakika önünde kazanmış oldu. Bu, 2022'deki ilk galibiyetiydi.

Craig Breen, hafta sonu boyunca iyi bir performans sergiledi ve galibiyet mücadelesi veremese de, 1 dakika 3 saniye geride ikinci olarak bu yılki ikinci podyumunu yakaladı.

Hyundai'nin diğer sürücüsü Dani Sordo da güçlü bir ralli geçirdi ve 1 dakika 33 saniye geride üçüncü olarak, arka arkaya ikinci podyumunu almış oldu.

Bu hafta sonu dördüncü M-Sport Ford Puma ile yarışan Pierre Louis Loubet, güçlü bir performansla dördüncü olurken, Kalle Rovanpera etaplara ilk başlamanın zorluğuyla boğuştuğu cuma gününün ardından geriye düştü ve ralliyi beşinci sırada tamamladı. Böylelikle Fin sürücünün galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Takamoto Katsuta, Toyota ile güçlü bir ralli geçirmesinin ardından 4 dakika geride altıncı olurken, Gus Greensmith 5 dakika 23.6 saniye geride yedinci oldu.

İlk beşe girenlere puan verilen Power Stage etabını, sorunlarla boğuşan ve kaza nedeniyle geriye düşen Thierry Neuville kazandı. Belçikalı sürücü, en azından beş puan kazandı.

Rovanpera bu etabı ikinci bitirip dört puan alırken, ralliye cuma günü veda eden Evans üç puan, cumartesi günü sorun yaşayan Lappi iki puan ve Katsuta bir puan kazandı.

WRC2'de zafere Nikolay Gryazin ulaştı.

Bu sonuçların ardından Rovanpera, 120 puanla şampiyona liderliğini sürdürürken Neuville 65, Tanak 62 ve Breen 52 puana ulaştı.

WRC'de sezonun altıncı ayağı 23 Haziran'da Kenya'da düzenlenecek.

Etap galipleri:

18. etap: O. Tänak

19. etap: T. Neuville

20. etap: O. Tänak

21. etap: T. Neuville

Power Stage

1. T. Neuville (5 puan)

2. K. Rovanpera (4 puan)

3. E. Evans (3 puan)

4. E. Lappi (2 puan)

5. T. Katsuta (1 puan)

Sardunya Rallisi - 21. etabın ardından klasman: