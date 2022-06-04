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WRC / İtalya Rallisi Etap raporu

Sardunya Rallisi: Tanak, son güne rahat şekilde ilk sırada giriyor

Hyundai sürücüsü Ott Tanak, cumartesi öğleden sonra yapılan etapların ardından son güne rahat şekilde lider giriyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Sardunya Rallisi: Tanak, son güne rahat şekilde ilk sırada giriyor
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2019 dünya şampiyonu, günün son etabı tuhaf şekilde sona ermeden önce gerçekleştirilen sekiz etabın altısını kazandı ve M-Sport sürücüsü Craig Breen'in 46 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Günün son etabı, M-Sport Ford sürücüsü Adrien Fourmaux'un attığı spin ve aracının güvenli olmayan bir bölgede sıkışması nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu. Fourmaux, olaydan yara almadan kurtuldu ancak arkadan gelen isimler vardı ve Dani Sordo, tehlikeli şekilde duran M-Sport Ford sürücüleriyle karşılaşan ilk isimdi.

Organizatörler etabı yeniden başlatmayı seçseler de bir hakem yanlışlıkla kırmızı bayrak çıkardı ve bu da hem Craig Breen hem de Ott Tanak'ın yavaşlamasına neden oldu.

Önlerinde bulunan Pierre-Louis Loubet, etabı normal hızda tamamlayarak karışıklığa neden oldu. M-Sport sürücüsüne kırmızı bayrak gösterilip gösterilmediği henüz net değil.

Bir FIA sözcüsü, konu hakkında, "Fourmaux'un kazası sonrası etap yeniden başladıktan sonra kırmızı bayrak çıkarıldı ve FIA ​​olayı araştırıyor." denildi.

FIA daha sonra sonuçlarda düzeltmeye gitti ve yeni sonuçlara göre 17. etabın ardından Tanak, en yakın rakibi Breen'in 46 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Bitime dört etap kala Breen'in 20.8 saniye ardında Hyundai sürücüsü Sordo bulunurken, onun da 25 saniye ardında Loubet var.

Bu hafta sonu galibiyet mücadelesi veremeyen fakat sorunlardan uzak duran Kalle Rovanpera 2 dakika 3 saniye geride beşinci sırada bulunurken, onun da 1 dakika 29 saniye gerisinde Takamoto Katsuta var.

Gus Greensmith, M-Sport Ford ile yedinci sıraya kadar yükseldi ancak Katsuta ile arasında 1 dakika 11 saniye bulunuyor.

WRC2'de Nikolay Gryazin'in liderliği bulunuyor.

Italy Sardunya Rallisi - 17. etabın ardından klasman:

 

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

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