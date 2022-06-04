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WRC / İtalya Rallisi Etap raporu

Sardunya Rallisi: Tanak liderliğe yükseldi, Neuville ralliye veda etti

Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Esapekka Lappi'nin cumartesi sabahı yaptığı kazanın ardından genel klasman liderliğine yükseldi.

Kemal Şengül
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Sardunya Rallisi: Tanak liderliğe yükseldi, Neuville ralliye veda etti
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Cuma günkü etapların ardından genel klasman liderliği Toyota sürücüsü Esapekka Lappi'nin elindeydi ancak 10. etapta kaza yaptı ve aracın sol arka tarafına epey hasar verdi. Bu hasar da kendisi için rallinin sonu anlamına geliyordu.

Böylelikle liderlik Hyundai sürücüsü Ott Tanak'a geçti. Estonyalı sürücü, 10. etabı en yakın rakibin 6.7 saniye önünde kazanırken, 11. ve 13. etaplarda da yine zafere ulaştı.

Gösterdiği bu güçlü performansın ardından da öğle arasına en yakın rakibinin 30.9 saniye önünde ilk sırada gitti.

Tanak'ın ardındaki sıralama ise tamamen değişti. M-Sport Ford ile güçlü bir sabah bölümü geçiren ve 11. etabı kazanan Craig Breen, Tanak'ın 30.9 saniye ardında ikinciliğe yükselirken, Dani Sordo 41.2 saniye geride üçüncülüğe yükseldi.

Pierre Louis Loubet güne üçüncü başlasa da, lastik sorunları yaşadı ve sonuç olarak 55.2 saniye geride dördüncü sıraya geriledi.

Onu da 17.7 saniye geriden takım arkadaşı Adrien Fourmaux takip ediyor.

Bu hafta sonu epey zorluk çeken şampiyona lideri Kalle Rovanpera lider Tanak'ın 2 dakika 4 saniye gerisinde altıncı sırada yer alırken, onun da 5.5 saniye ardında Takamoto Katsuta bulunuyor.

Gus Greensmith, rallide sekizinci sıraya kadar yükselse de 4 dakika 1 saniye geride kalmış durumda.

Bu hafta sonu sorunlarla boğuşan ve 2 dakika geride kalan Neuville'in puan umutları, 12. etapta attığı taklanın ardından sona erdi. Hyundai sürücüsü, aracındaki hasar nedeniyle ralliden çekildi.

Italy Sardunya Rallisi - 13. etabın ardından klasman:

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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