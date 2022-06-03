Sardunya Rallisi: Tanak lider, Neuville mekanik sorunlarla boğuşuyor

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Perşembe gününün ardından genel klasmanda liderlik Thierry Neuville'deydi ancak ikinci etapta Elfyn Evans, Estonyalı Ott Tanak'ın 4.7 saniye önünde liderliğe yükseldi.

Britanyalı sürücü daha sonra darbeye bağlı su sızıntısı yaşayarak ralliye veda etti. Bu, üçüncü etap itibariyle liderliğin bu hafta sonu üçüncü Toyota GR Yaris ile yarışan Esapekka Lappi'ye geçtiği anlamına geliyordu.

Fakat Tanak, 4. etapta tempo yükseltti ve genel klasman liderliğine yükseldi. Sabahki son etapta güçlü temposunu korurken, öğle arasına Lappi'nin 3.7 saniye önünde ilk sırada girdi.

Galibiyet mücadelesindeki tek Toyota sürücüsü olan Lappi'yi 5.2 saniye geriden etkileyici bir sabah bölümü geçiren M-Sport Ford sürücüsü Pierre Louis Loubet takip ediyor.

M-Sport ile podyum mücadelesinden kopmayan Craig Breen, Loubet'i 1.2 saniye geride dördüncü sıradan takip ederken, onun da 4.5 saniye ardında sabahki son iki etabı kazanan Dani Sordo yer alıyor.

Bu beş isim 14.6 saniye içerisinde dizilmiş durumda.

Adrien Fourmaux, sabah etaplarının ardından 26.1 saniye geride altıncı sırada yer alıyor, onu da Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta takip ediyor.

Şampiyona lideri Kalle Rovanpera, etaplara ilk başlamak zorunda kaldığı için sabah epey vakit kaybetti. 5. etapta az daha ralliye veda etmesine neden olacak büyük bir an da yaşadı. Sonuç olarak ralliyi 42.5 saniye geride sekizinci götürüyor.

Sabah mekanik sorunlarla boğuşan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, çok ciddi vakit kaybetti ve 2 dakika geride 10. sırada yer alıyor.

WRC2'de ise Andreas Mikkelsen'in liderliği bulunuyor.

M-Sport Ford sürücüsü Gus Greensmith attığı spinin ardından epey vakit kaybetti ve genel klasmanda 2 dakika 19 saniye geride 14. sırada yer alıyor.

Sardunya Rallisi - 5. etabın ardından klasman (Rally1):

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images