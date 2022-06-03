Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Sardunya Rallisi: Evans su sızıntısı nedeniyle ralliye veda etti Sonraki / Sardunya Rallisi: Lappi, Tanak'tan liderliği aldı
WRC / İtalya Rallisi Haberler

Sardunya Rallisi: Tanak lider, Neuville mekanik sorunlarla boğuşuyor

Hyundai'den Ott Tanak, Elfyn Evans'ın yarış dışı kaldığı ve Thierry Neuville'in vites kutusu sorunu yaşadığı Sardunya Rallisi'nin cuma sabahı bölümünü lider tamamladı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Sardunya Rallisi: Tanak lider, Neuville mekanik sorunlarla boğuşuyor
Haberi dinle

Perşembe gününün ardından genel klasmanda liderlik Thierry Neuville'deydi ancak ikinci etapta Elfyn Evans, Estonyalı Ott Tanak'ın 4.7 saniye önünde liderliğe yükseldi.

Britanyalı sürücü daha sonra darbeye bağlı su sızıntısı yaşayarak ralliye veda etti. Bu, üçüncü etap itibariyle liderliğin bu hafta sonu üçüncü Toyota GR Yaris ile yarışan Esapekka Lappi'ye geçtiği anlamına geliyordu.

Fakat Tanak, 4. etapta tempo yükseltti ve genel klasman liderliğine yükseldi. Sabahki son etapta güçlü temposunu korurken, öğle arasına Lappi'nin 3.7 saniye önünde ilk sırada girdi.

Galibiyet mücadelesindeki tek Toyota sürücüsü olan Lappi'yi 5.2 saniye geriden etkileyici bir sabah bölümü geçiren M-Sport Ford sürücüsü Pierre Louis Loubet takip ediyor.

M-Sport ile podyum mücadelesinden kopmayan Craig Breen, Loubet'i 1.2 saniye geride dördüncü sıradan takip ederken, onun da 4.5 saniye ardında sabahki son iki etabı kazanan Dani Sordo yer alıyor.

Bu beş isim 14.6 saniye içerisinde dizilmiş durumda.

Adrien Fourmaux, sabah etaplarının ardından 26.1 saniye geride altıncı sırada yer alıyor, onu da Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta takip ediyor.

Şampiyona lideri Kalle Rovanpera, etaplara ilk başlamak zorunda kaldığı için sabah epey vakit kaybetti. 5. etapta az daha ralliye veda etmesine neden olacak büyük bir an da yaşadı. Sonuç olarak ralliyi 42.5 saniye geride sekizinci götürüyor.

Sabah mekanik sorunlarla boğuşan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, çok ciddi vakit kaybetti ve 2 dakika geride 10. sırada yer alıyor.

WRC2'de ise Andreas Mikkelsen'in liderliği bulunuyor.

M-Sport Ford sürücüsü Gus Greensmith attığı spinin ardından epey vakit kaybetti ve genel klasmanda 2 dakika 19 saniye geride 14. sırada yer alıyor.

Italy Sardunya Rallisi - 5. etabın ardından klasman (Rally1):

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sardunya Rallisi: Evans su sızıntısı nedeniyle ralliye veda etti
Önceki haber

Sardunya Rallisi: Evans su sızıntısı nedeniyle ralliye veda etti
Sonraki haber

Sardunya Rallisi: Lappi, Tanak'tan liderliği aldı

Sardunya Rallisi: Lappi, Tanak'tan liderliği aldı
Yorumları görüntüle
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Sardunya Rallisi: Lappi kaza yaparak ralliye veda etti İtalya Rallisi
WRC

Sardunya Rallisi: Lappi kaza yaparak ralliye veda etti

Sardunya Rallisi: Lappi, Tanak'tan liderliği aldı İtalya Rallisi
WRC

Sardunya Rallisi: Lappi, Tanak'tan liderliği aldı

Sardunya Rallisi: Evans su sızıntısı nedeniyle ralliye veda etti İtalya Rallisi
WRC

Sardunya Rallisi: Evans su sızıntısı nedeniyle ralliye veda etti

Son Haberler

Sardunya Rallisi: Tanak liderliğe yükseldi, Neuville ralliye veda etti
WRC WRC

Sardunya Rallisi: Tanak liderliğe yükseldi, Neuville ralliye veda etti

Sardunya Rallisi: Lappi kaza yaparak ralliye veda etti
WRC WRC

Sardunya Rallisi: Lappi kaza yaparak ralliye veda etti

Sardunya Rallisi: Lappi, Tanak'tan liderliği aldı
WRC WRC

Sardunya Rallisi: Lappi, Tanak'tan liderliği aldı

Sardunya Rallisi: Tanak lider, Neuville mekanik sorunlarla boğuşuyor
WRC WRC

Sardunya Rallisi: Tanak lider, Neuville mekanik sorunlarla boğuşuyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.