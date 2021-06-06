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Önceki / Sardunya Rallisi: Ogier lider, Sordo kaza yaptı
WRC / İtalya Rallisi Yarış raporu

Sardunya Rallisi: Ogier kazandı, Toyota duble yaptı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Sardunya Rallisi'ni Toyota'nın şampiyon sürücüsü Sebastien Ogier ilk sırada tamamladı ve bu yılki üçüncü zaferini aldı.

Sardunya Rallisi: Ogier kazandı, Toyota duble yaptı!

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağı olan Sardunya Rallisi yine pek çok bilinmeyene ev sahipliği yaptı.

Cuma günü ilk sırada tamamlayan ve cumartesi sabahki yapılan etaplarda farkı 40.5 saniyeye kadar çıkaran Ott Tanak, 12. etapta yaptığı kaza sonrası ralliye veda etmek zorunda kaldı.

Bu, liderliğin Toyota sürücüsü Sebastien Ogier'e geçtiği anlamına geliyordu ve Ogier, eline geçirdiği bu fırsatı çok iyi şekilde kullanmayı başardı. Cumartesi öğleden sonra yapılan etapların üçünü kazanan ve pazar günkü son etaplarda hata yapmayan Ogier, Sardunya'dan galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu yılki üçüncü galibiyetini alan Ogier, Güç Etabı'nı da dördüncü sırada tamamlayarak fazladan iki puanın sahibi oldu ve hafta sonunu 27 puanla kapattı. Bu, Ogier ve Evans farkının 11'e çıktığı anlamına geliyor.

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, ralli boyunca genel olarak takım arkadaşı Ogier seviyesinde değildi ve pazar günü iyi sürüşler ortaya koysa da ralliyi ikinci sırada tamamladı ve böylelikle yükselen formunu devam ettirmiş oldu.

Toyota bu sonuçla Sardunya Rallisi'nden 1-2 şeklinde ayrılmış oldu.

Hyundai için zorlu geçen rallide podyumun son basamağı Thierry Neuville'e gitti. Belçikalı sürücü genel anlamda araçtan yeterince performans çıkarmakta zorlandı ve genel anlamda son hariç hariç galibiyet mücadelesinde yer alamadı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ancak büyük hatalar yapmaması ve olaylardan faydalanmasıyla beraber podyuma çıkmış oldu.

Bu, Neuville'in bu yılki dördüncü üçüncülüğü olurken, Güç Etabı'nı birinci bitirdiği için fazladan beş puan aldı ve hafta sonunu 20 puanla kapattı.

Bu yılın istikrarlı isimlerinden olan Takamoto Katsuta, güçlü sürüşünü  Sardunya Rallisi'nde devam ettirdi ve ralliyi Neuville'in beş dakika gerisinde dördüncü sırada tamamlayarak bu yılki tüm rallilerde ilk altıya girmeyi sürdürmüş oldu. Ayrıca bu, arka arkaya ikinci dördüncülüğüydü.

Tanak'ın yanı sıra cumartesi günü kaza yapan Dani Sordo, Kalle Rovanpera ile M-Sport Ford sürücüleri Gus Greensmith ve Teemu Suninen klasmanda ilk ona girmeyi başaramadılar.

Ancak Tanak, pazar günü Güç Etabı'nı ikinci sırada tamamladı ve en azından hafta sonunu dört puanla kapattı. Rovanpera üçüncü olup üç puan alırken, Sordo beşinci olup bir puan almayı başardı.

WRC2'de zafer sürpriz şekilde Juho Huttunen'in oldu. Huttunen, Mads Ostberg ile giriştiği savaşı kazandı ve genel klasmanda da beşinci sırada yer aldı. 

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

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Sardunya Rallisi: Ogier lider, Sordo kaza yaptı

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Seri WRC
Etkinlik İtalya Rallisi
Editör Kemal Şengül

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