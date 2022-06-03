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Sardunya Rallisi: Lappi, Tanak'tan liderliği aldı

Toyota sürücüsü Esapekka Lappi, Dünya Ralli Şampiyonası organizatörlerinin Cuma günkü son iki etabı iptal etmesinin ardında cuma gününü lider kapattı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Sardunya Rallisi: Lappi, Tanak'tan liderliği aldı
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Öğleden sonra yapılması planlanan son iki etap, WRC2 araçlarından birisiyle alakalı sorun nedeniyle iptal edildi. Hal böyle olunca öğleden sonra sadece iki etap yapıldı ve Esapekka Lappi güçlü bir sürüş çıkararak liderliği aldı.

Fin sürücü, sabah bölümünü Ott Tanak'ın gerisinde ikinci bitirmişti, ancak öğleden sonraki iki etapta daha iyi bir tempo yakaladı ve cumartesi gününe Tanak'ın 0.7 saniye önünde ilk sırada girdi.

Lappi'nin liderliği almasında, Tanak'ın aracında yaşadığı sorunun da payı vardı.

Cuma günkü etapların ardından üçüncülük sürpriz şekilde güçlü bir performans ortaya koyan Pierre Louis Loubet'te bulunuyor. Genç sürücü, liderin 15.1 saniye ardında yer alırken, onu sadece 0.4 saniye geriden Craig Breen takip ediyor.

Yakın üçüncülük savaşında Breen'in 0.6 saniye ardında Hyundai ile bu yılki ikinci rallisine çıkan Dani Sordo var.

Sordo'yu üçüncü Ford Puma ile Adrien Fourmaux takip ederken, onun da ardında Takamoto Katsuta yer alıyor.

Şampiyona lideri Kalle Rovanpera, etaplara ilk başlayan isim olduğu için epey zorluk çekti ve cuma gününü  1 dakika 13.1 saniye geride sekizinci sırada tamamlayabildi.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, 5. etapta yaşadığı şanzıman sorununun ardından 2 dakika kaybetti ve Rovanpera'yı 54.1 saniye geride dokuzuncu sıradan takip ediyor.

Gus Greensmith kaybettiği zamanın ardından toparlanmaya çalışsa da, cuma gününü 2 dakika 40.1 saniye geride 12. bitirdi.

WRC2'de ise Andreas Mikkelsen'in liderliği bulunuyor.

Italy Sardunya Rallisi - 9. etabın ardından klasman (Rally1):

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

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