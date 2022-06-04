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WRC / İtalya Rallisi Haberler

Sardunya Rallisi: Lappi kaza yaparak ralliye veda etti

Esapekka Lappi, Cumartesi sabahı yaptığı kazanın ardından ralliye veda ederken, liderlik Hyundai sürücüsü Ott Tanak'a geçti.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Sardunya Rallisi: Lappi kaza yaparak ralliye veda etti
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Toyota sürücüsü cuma günü aldığı iki etap zaferinin ardından cumartesi gününe Tanak'ın 0.7 saniye önünde lider başlamıştı ancak 10. etapta yaptığı kazayla tüm zafer umutları sona erdi.

Lappi iki hafta önce Portekiz Rallisi'nde üçüncü Toyota'yı Sebastien Ogier'e bırakmıştı ve bu hafta sonu tekrar araca dönmüştü. Şimdiye kadar da gerçekten iyi bir iş çıkarıyordu.

Fakat  cumartesi sabahı yaptığı kötü kazada aracın sol arka tekerleği ve süspansiyonu tamir edilemeyecek şekilde parçalandı.

Lappi ve yardımcı pilot Janne Ferm, araçtan inerek hasarı incelediler fakat aracın sol arkasına alınan darbe çok büyüktü. Bu yüzden de ralliden çekilmek zorunda kaldılar.

Tanak 10. etabı kazanmasının ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi ve ralliyi rahat şekilde ilk sırada götürüyor.

 

Photo by: WRC Live

 

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Sardunya Rallisi: Lappi, Tanak'tan liderliği aldı
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Sardunya Rallisi: Lappi, Tanak'tan liderliği aldı
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Sardunya Rallisi: Tanak liderliğe yükseldi, Neuville ralliye veda etti

Sardunya Rallisi: Tanak liderliğe yükseldi, Neuville ralliye veda etti
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