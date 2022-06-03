Sardunya Rallisi: İlk etabın ardından Neuville lider

Haberi dinle

Neuville perşembe akşamı Olbia şehrinde gerçekleştirilen 3.2 km'lik özel etapta en iyi performansı gösteren isimdi.

Belçikalı sürücü kısa etapta 2 dakika 26.8 saniyelik bir zaman yakaladı ve en yakın rakibi Takamoto Katsuta'nın 0.5 saniye önünde zirvede yer aldı.

Neuville, etabın ardından şöyle dedi: "İyi bir etap çıkardım. Rallinin kalanının epey zor olacağını biliyorum. Umarım iyi bir ralli çıkarabiliriz. Lastik seçiminin nasıl olacağını görmek ilginç olacak."

Toyota sürücüsü Katsuta, temiz bir etap geçirmesinin ardından genel klasmanda ikinci sırada yer alıyor ve hafta sonuna iyi şekilde başladı.

Katsuta'nın 0.2 saniye ardında Toyota'nın Britanyalı sürücüsü Elfyn Evans bulunurken, dördüncü ve beşinci sıralarda aynı dereceyi yapan Kalle Rovanpera ve Esapekka Lappi ikilisi var.

Böylelikle ilk beşte dört Toyota sürücüsü yer alıyor.

Hyundai'den Ott Tanak 1.3 saniye geride altıncı en iyi zamanın sahibi olurken, Dani Sordo 1.7 saniye geride yedinci, Adrien Fourmaux 2.2 saniye geride sekizinci ve Craig Breen 2.4 saniye geride dokuzuncu sırada.

Gus Greensmith ise ilk onu tamamlıyor.

Bu hafta sonu dördüncü Ford Puma'yı süren Pierre Louis Loubet 11. sırada yer alıyor.

Sardunya Rallisi - 1. etabın ardından klasman:

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool