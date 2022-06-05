Sardunya Rallisi: Farkı daha da açan Tanak galibiyete yaklaştı

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Esapekka Lappi'nin kazası sonrası genel klasmanda liderliğe yükselen Ott Tanak, cumartesi günü gerçekleştirilen sekiz etaptan altısını kazanmış ve farkı 40 saniyenin üzerine çıkarmıştı.

Pazar sabahı gerçekleştirilen 18. etabı 1.7 saniye farkla kazanan Estonyalı sürücü, sonraki etapta en yakın rakiplerinden daha iyi performans göstermeyi sürdürdü ve genel klasmanda farkı 56.9 saniyeye çıkardı.

Tanak böylelikle bitime iki etap kala en yakın rakibi Craig Breen'in 56.9 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Breen'in galibiyet şansı mucizelere kalsa da, üçüncü sıradaki Dani Sordo ile arasında 24.3 saniyelik bir zaman var.

Pierre Louis Loubet, pazar sabahki etapların ardından Sordo'nun 36.4 saniye gerisinde dördüncü sırada yer alırken, onun da yaklaşık 1 dakika gerisinde Kalle Rovanpera bulunuyor.

Takamoto Katsuta beşincilik mücadelesinden büyük oranda kopsa da sürpriz olmadığı takdirde altıncılığını koruyacak gibi görünüyor.

Gus Greensmith ise 5 dakika 21 saniye geride yedinci sıradaki yerini koruyor.

WRC2'de Skoda Fabia'sıyla mücadele eden Nikolay Gryazin'in liderliği sürüyor.

Öte yandan cumartesi kaza yapan Thierry Neuville ve lider giderken sol arka süspansiyonu kıran Esapekka Lappi pazar sabahı ralliye geri döndü. Neuville 19. etabı kazanarak güçlü bir performans da sergiledi.

İkili en azından son etabı kazanarak hafta sonunu puanla kapatmaya çalışacak.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport