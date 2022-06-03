Sardunya Rallisi: Evans su sızıntısı nedeniyle ralliye veda etti

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Toyota sürücüsü toz nedeniyle görüşün düşük olduğu cuma günkü ilk etabı kazanmıştı ancak sonraki etapta GR Yaris'inde su sızıntısı yaşandı.

Evans, 3. etap öncesinde 4.7 saniye farkla lider olsa da, sorun nedeniyle ciddi vakti kaybedince liderliği de kaptırmış oldu.

Geçen yılı şampiyona ikincisi olarak tamamlayan Evans, bitiş çizgisine ulaşmayı başardı fakat diğer etaplara katılamadı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre Evans, kısa sürede tamir edilmesi mümkün olmayan su sızıntısı nedeniyle günün geri kalan kısmında yer alamayacak.

Açıklamaya göre su sızıntısı, aracı aldığı "büyük bir darbe" sonucu ortaya çıktı ve yükselen sıcaklık Evans'ın günü erken kapatmasına neden oldu.

Toyota'dan yapılan açıklamada, ”Ne yazık ki Elfyn Evans ve Scott Martin, 3. etapta aldıkları büyük bir darbe sonucu su sıcaklığının yükselmesi nedeniyle bugün için durmak zorunda kaldılar." denildi.

Japon üretici, Evans'ın cumartesi günü ralliye dönebilmesi için bugün içerisinde aracı tamir etmeye çalışacak fakat galibiyet ve podyum umutları sona ermiş oldu.

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing