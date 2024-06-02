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Etap raporu
WRC İtalya Rallisi

Sardinya Rallisi: Tanak tempo yükseltti, Ogier liderliğini koruyor

Ott Tanak, Sardinya Rallisi'nin son gününde tempo yükseltti bitime iki etap kala Sebastien Ogier ile farkı kapattı.

Ezel Tan
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Tanak, bu sabah gerçekleştirilen etaplara Ogier'in Toyota'sının 17.1s gerisinde başladı ancak gösterdiği güçlü performans sonrası bitime iki etap kala farkı 6.6 saniyeye indirdi.

Bu, son iki etapta galibiyet için yoğun bir savaş olacağını işaret ediyor.

Hyundai sürücüsü Dani Sordo, sabah bölümünde hata yapmamasının ardından 2 dakika 15.5 saniye geride üçüncülüğünü koruyor.

Toyota'dan Elfyn Evans ise Sordo üzerinde baskı kurmaya çalışsa da Hyundai sürücüsüyle arasında 22.5 saniye var.

İlk beşi M-Sport Ford ile 6 dakika 10 saniye geride kalan Gregoire Munster tamamladı.

Hyundai'den Thierry Neuville ve Toyota'dan Takamoto Katsuta, bu sabah ralliye yeniden katıldılar. İkilinin hedefi de günü maksimum puanla kapatmak.

Temsilcimiz Ali Türkkan ise Castrol Ford Team Türkiye ile katıldığı rallide güçlü performansını koruyarak, bitime iki etap kala Junior WRC klasmanında ikinciliğe çıktı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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