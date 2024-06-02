Sardinya Rallisi: Ogier lider, Tanak takipte
Toyota'dan Sebastien Ogier, Sardinya Rallisi'nde son güne Hyundai sürücüsü Ott Tanak'ın önünde lider giriyor.
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Hyundai sürücüsü Ott Tanak öğleden sonraki etaplara, ralli efsanesi Sebastien Ogier'in 3.5 saniye önünde başladı.
Fakat öğleden sonraki etapların ardındna Ogier, Tanak'ı geride bırakmayı başardı ve 17.1 saniyelik fark açtı.
Tanak, takım arkadaşı Thierry Neuville'in sekizinci etapta kaza yapmasının ardından, üreticiler şampiyonasını düşünerek "yavaşlama" emri aldı.
Sonuç olarak da Ogier son güne 17 saniyelik rahat bir farkla lider giriyor.
Hyundai'den Dani Sordo, sekizinci etabın ardından 2 dakika 12.8 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Toyota'dan Elfyn Evans da 2 dakika 43.3 saniye geride dördüncü sırada bulunuyor.
İkili, Toyota'dan Takamoto Katsuta'yı yarış dışı bırakan mekanik bir sorundan faydalandı.
WRC2'de yarışan Sami Pajari, Rally1 araçlarının yaşadığı sorunlardan faydalanarak beşinci sıraya kadar çıktı.
Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan temsilcimiz Ali Türkkan güçlü performansını sürdürdü ve son güne Junior WRC klasmanda üçüncü sırada girdi.
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
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