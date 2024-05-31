Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte
Toyota'dan Sebastien Ogier, Sardinya Rallisi'nin cuma etaplarını zirvede tamamladı.
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, WRC'nin yeni format denemesi sayesinde normalden çok daha kısa süren cuma etaplarının ikisini kazandı ve genel klasmanda zirveye çıktı.
Yol pozisyonunu en iyi şekilde kullanan Toyota sürücüsü, cuma gününün bir başka hızlı ismi olan Ott Tanak'ın baskısına rağmen cumartesi gününe Hyundai sürücüsünün4.5 saniye önünde lider giriyor.
Hyundai ile güçlü bir cuma günü geçiren Dani Sordo 33.2 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Toyota'dan Takamoto Katsuta 34.5 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.
Yol koşulları nedeniyle epey vakit kaybeden Thierry Neuville 36.6 saniye geride beşinci sırada yer alırken, sabah lastik patlatan Elfyn Evans 57.3 saniye geride ilk altıyı tamamlıyor.
M-Sport Ford'dan Gregorie Munster, takım arkadaşı Adrien Fourmaux'nun bir sorun yüzünden ralliye veda etmesinin ardından Rally1 araçları arasında yedinci sırada yer alıyor.
WRC2 klasmanında liderlik Sam Pajari'nin elinde bulunuyor.
Castrol Ford Team Türkiye adına Junior WRC'de yarışan Ali Türkkan ise cuma günkü etaplarda güçlü bir sürüş çıkardı ve günü üçüncü sırada kapattı.
Etap sonuçları:
|1. etap
|Osilo - Tergu 1
|25,65 km
|S.Ogier
|2. etap
|Sedini - Castelsardo 1
|13,26 km
|O. Tänak
|3. etap
|Osilo - Tergu 2
|25,65 km
|S.Ogier
|4. etap
|Sedini - Castelsardo 2
|13,26 km
|T. Neuville
Sardinya Rallisi - Cuma gününün ardından genel klasman:
|Sürücü
|Araç
|Zaman/Fark
|1
|S.Ogier
|Toyota
|53'43"1
|2
|O. Tänak
|Hyundai
|+4"5
|3
|D. Sordo
|Hyundai
|+33"2
|4
|T. Katsuta
|Toyota
|+34"5
|5
|T. Neuville
|Hyundai
|+36"6
|6
|E. Evans
|Toyota
|+57"3
|7
|G. Munster
|Ford
|+1'09"2
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Photo by: M-Sport
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Vasseur: “İyi durumda olduğunuzu düşünmeye başlarsanız ölürsünüz”
MotoGP İtalya: Bagnaia, Marquez karşısında sprinti kazandı, Martin yarış dışı kaldı
Acosta, 2025 için fabrika KTM MotoGP koltuğunu garantiledi
Moto2 İtalya: Joe Roberts lider, Deniz 14. oldu
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar