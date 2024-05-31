Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte

Sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, WRC'nin yeni format denemesi sayesinde normalden çok daha kısa süren cuma etaplarının ikisini kazandı ve genel klasmanda zirveye çıktı.

Yol pozisyonunu en iyi şekilde kullanan Toyota sürücüsü, cuma gününün bir başka hızlı ismi olan Ott Tanak'ın baskısına rağmen cumartesi gününe Hyundai sürücüsünün4.5 saniye önünde lider giriyor.

Hyundai ile güçlü bir cuma günü geçiren Dani Sordo 33.2 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Toyota'dan Takamoto Katsuta 34.5 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.

Yol koşulları nedeniyle epey vakit kaybeden Thierry Neuville 36.6 saniye geride beşinci sırada yer alırken, sabah lastik patlatan Elfyn Evans 57.3 saniye geride ilk altıyı tamamlıyor.

M-Sport Ford'dan Gregorie Munster, takım arkadaşı Adrien Fourmaux'nun bir sorun yüzünden ralliye veda etmesinin ardından Rally1 araçları arasında yedinci sırada yer alıyor.

WRC2 klasmanında liderlik Sam Pajari'nin elinde bulunuyor.

Castrol Ford Team Türkiye adına Junior WRC'de yarışan Ali Türkkan ise cuma günkü etaplarda güçlü bir sürüş çıkardı ve günü üçüncü sırada kapattı.

Etap sonuçları:

1. etap Osilo - Tergu 1 25,65 km S.Ogier 2. etap Sedini - Castelsardo 1 13,26 km O. Tänak 3. etap Osilo - Tergu 2 25,65 km S.Ogier 4. etap Sedini - Castelsardo 2 13,26 km T. Neuville

Sardinya Rallisi - Cuma gününün ardından genel klasman:

Sürücü Araç Zaman/Fark 1 S.Ogier Toyota 53'43"1 2 O. Tänak Hyundai +4"5 3 D. Sordo Hyundai +33"2 4 T. Katsuta Toyota +34"5 5 T. Neuville Hyundai +36"6 6 E. Evans Toyota +57"3 7 G. Munster Ford +1'09"2