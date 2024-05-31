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WRC İtalya Rallisi

Sardinya Rallisi: Cuma sabahında Ogier lider, Evans lastik patlattı

Sebastien Ogier, yeni ve daha kısa Sardinya Rallisi'nin ilk etaplarını zirvede tamamlarken, Ott Tanak ikinci sırada yer alıyor.

Ezel Tan
Güncel:
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota ile yarı zamanlı bir anlaşmaya sahip olan ralli efsanesi Sebastien Ogier, elverişli yol pozisyonundan en iyi şekilde yararlanarak sabahki açılış etabını rahat şekilde kazandı.

İkinci etapta zafer Ott Tanak'ın olsa da Ogier, Estonyalı sürücünün 1.8 saniye önünde zirvede yer alıyor.

İlk üçü M-Sport Ford'dan Adrien Fourmaux tamamlarken, lider Ogier ile arasında 10.5 saniye var.

Takamoto Katsuta'nın 13.5 saniye geride dördüncü olduğu sabah etaplarının ardından ilk beşi 16.5 saniye geride kalan Hyundai sürücüsü Dani Sordo tamamlıyor.

Thierry Neuville, sabahki etaplarda yol tutuş yakalamakta zorlanmasının ardından 23.4 saniye geride altıncı sıraya gerilemiş durumda.

Onu 7.1 saniye geriden WRC2 klasmanının lideri Pierre Louis Loubet takip ediyor.

Sabah etabında lastik patlatan Elfyn Evans ise şimdiden 34.3 saniye geride kaldı ve genel klasmanda ancak dokuzuncu sırada.

İkinci Puma Rally1'i süren M-Sport sürücüsü Gregoire Munster ise ancak 10. sırada yer alıyor ve liderle arasında 39.1 saniye var.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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