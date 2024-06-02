Sardinya Rallisi: Ogier son etapta lastik patlattı, Tanak geriden gelerek kazandı!
2024 Sardinya Rallisi heyecanlı bir son güne sahne oldu ve zafer Hyundai sürücüsü Ott Tanak'a gitti.
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Ott Tanak, Thierry Neuville'in cumartesi günü yaptığı kaza sonrası Hyundai tarafından takım talimatı aldı ve takımlar şampiyonluğu için puanlar toplayabilmesi adına temposunu kontrol altında tutması istendi.
Bu emrin ardından Tanak, pazar gününe ralli efsanesi Sebastien Ogier'in 17,1 saniye gerisinde ikinci girdi.
Fakat pazar sabahı Hyundai sürücüleri çok hızlıydı ve Tanak sabah bölümünde farkı 10 saniyenin altına indirdi.
Ogier, 15. etabın ardından kontrolü elinde tutuyordu fakat son etapta büyük bir şanssızlık yaşadı ve lastik patlattı.
Tanak da kusursuz bir sürüşle bu etabı kazanınca, zafer sadece 0,2 saniye farkla Tanak'ın oldu.
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Ogier son etapta galibiyeti vermesinin ardından büyük üzüntü yaşarken, Tanak bu yıl Hyundai ile ilk zaferini almış oldu.
Dani Sordo, son günde Evans'ın kendisine yaklaşmasına engel olmasa da üçüncülüğünü korumayı başardı ve bu yılki ilk podyumunu alarak takımına değerli puanlar getirdi.
Elfyn Evans lastik patlattığı ve genel olarak tempo yakalamakta zorlandığı ralliyi 2 dakika 37.8 saniye geride dördüncü bitirdi.
İlk beşi M-Sport Ford sürücüsü Gregoire Munster tamamladı.
WRC2'de zafer Sami Pajari'nin olurken, Yohann Rossell ikinci oldu.
Cumartesi günü kaza yapan ve şampiyona için büyük darbe alan Neuville, pazar günü güç etabını kazanmayı başardı ve en azından hafta sonunu puanla kapatmış oldu.
Güç etabında ilk beşe giren diğer isimler Tanak, Evans, Adrien Fourmaux ve Takamoto Katsuta oldu.
Bu sonuçla Neuville puanını 122 yaparken, Tanak ve Evans 104 puana çıktı. Ogier 92 puanla dördüncü, Fourmaux 74 puanla beşinci sırada.
WRC'de sezonun bir sonraki rallisi 27-30 Haziran’da Polonya'da yapılacak.
Sardinya Rallisi sonucu:
|Sürücü
|Takım
|Zaman/fark
|1
|O. Tänak
|Hyundai
|3h06'05"6
|2
|S.Ogier
|Toyota
|+0"2
|3
|D. Sordo
|Hyundai
|+2'25"8
|4
|E. Evans
|Toyota
|+2'37"8
|5
|G. Munster
|Ford
|+6'42"9
|6
|S. Pajari
|Toyota (WRC2)
|+7'13"4
|7
|Y. Rossel
|Citroën (WRC2)
|+7'45"7
|8
|J. Solans
|Toyota (WRC2)
|+7'52"7
|9
|M. Prokop
|Skoda (WRC2)
|+10'05"4
|10
|K. Kajetanowicz
|Skoda (WRC2)
|+10'09"3
Etap galipleri:
|1. etap
|25,65 km
|Osilo - Tergu 1
|S.Ogier
|2. etap
|13,26 km
|Sedini - Castelsardo 1
|O. Tänak
|3. etap
|25,65 km
|Osilo - Tergu 2
|S.Ogier
|4. etap
|13,26 km
|Sedini - Castelsardo 2
|T. Neuville
|5. etap
|12,03 km
|Tempio Pausania 1
|O. Tänak
|6. etap
|22,61 km
|Tula 1
|S.Ogier
|7. etap
|12,03 km
|Tempio Pausania 2
|T. Neuville
|8. etap
|22,61 km
|Tula 2
|O. Tänak
|9. etap
|25,33 km
|Monte Lerno - Monti di Ala 1
|S.Ogier
|10. etap
|14,53 km
|Coiluna -Loelle 1
|S.Ogier
|11. etap
|25,33 km
|Monte-Lerno - Monti di Ala 2
|S.Ogier
|12. etap
|14,53 km
|Coiluna - Loelle 2
|E. Evans
|13. etap
|12,55 km
|Cala Flumini 1
|T. Neuville
|14. etap
|7,10 km
|Sassari - Argentiera 1
|T. Neuville
|15. etap
|12,55 km
|Cala Flumini 2
|O. Tänak
|16. etap
|7,10 km
|Sassari - Argentiera 2 (PS)
|T. Neuville
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