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WRC İtalya Rallisi

Sardinya Rallisi: Ogier son etapta lastik patlattı, Tanak geriden gelerek kazandı!

2024 Sardinya Rallisi heyecanlı bir son güne sahne oldu ve zafer Hyundai sürücüsü Ott Tanak'a gitti.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tanak, Thierry Neuville'in cumartesi günü yaptığı kaza sonrası Hyundai tarafından takım talimatı aldı ve takımlar şampiyonluğu için puanlar toplayabilmesi adına temposunu kontrol altında tutması istendi.

Bu emrin ardından Tanak, pazar gününe ralli efsanesi Sebastien Ogier'in 17,1 saniye gerisinde ikinci girdi.

Fakat pazar sabahı Hyundai sürücüleri çok hızlıydı ve Tanak sabah bölümünde farkı 10 saniyenin altına indirdi.

Ogier, 15. etabın ardından kontrolü elinde tutuyordu fakat son etapta büyük bir şanssızlık yaşadı ve lastik patlattı.

Tanak da kusursuz bir sürüşle bu etabı kazanınca, zafer sadece 0,2 saniye farkla Tanak'ın oldu.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ogier son etapta galibiyeti vermesinin ardından büyük üzüntü yaşarken, Tanak bu yıl Hyundai ile ilk zaferini almış oldu.

Dani Sordo, son günde Evans'ın kendisine yaklaşmasına engel olmasa da üçüncülüğünü korumayı başardı ve bu yılki ilk podyumunu alarak takımına değerli puanlar getirdi.

Elfyn Evans lastik patlattığı ve genel olarak tempo yakalamakta zorlandığı ralliyi 2 dakika 37.8 saniye geride dördüncü bitirdi.

 İlk beşi M-Sport Ford sürücüsü Gregoire Munster tamamladı.

WRC2'de zafer Sami Pajari'nin olurken, Yohann Rossell ikinci oldu.

Cumartesi günü kaza yapan ve şampiyona için büyük darbe alan Neuville, pazar günü güç etabını kazanmayı başardı ve en azından hafta sonunu puanla kapatmış oldu.

Güç etabında ilk beşe giren diğer isimler Tanak, Evans, Adrien Fourmaux ve Takamoto Katsuta oldu.

Bu sonuçla Neuville puanını 122 yaparken, Tanak ve Evans 104 puana çıktı. Ogier 92 puanla dördüncü, Fourmaux 74 puanla beşinci sırada.

 WRC'de sezonun bir sonraki rallisi 27-30 Haziran’da Polonya'da yapılacak.

Italy Sardinya Rallisi sonucu:

  Sürücü Takım Zaman/fark
1 Estonia O. Tänak Hyundai 3h06'05"6
2 France S.Ogier Toyota +0"2
3 Spain D. Sordo Hyundai +2'25"8
4 United Kingdom E. Evans Toyota +2'37"8
5 Luxembourg G. Munster Ford +6'42"9
6 Finland S. Pajari Toyota (WRC2) +7'13"4
7 France Y. Rossel Citroën (WRC2) +7'45"7
8 Spain J. Solans Toyota (WRC2) +7'52"7
9 Czech Republic M. Prokop Skoda (WRC2) +10'05"4
10 Poland K. Kajetanowicz Skoda (WRC2) +10'09"3

Etap galipleri:

1. etap 25,65 km Osilo - Tergu 1 France S.Ogier
2. etap 13,26 km Sedini - Castelsardo 1 Estonia O. Tänak
3. etap 25,65 km Osilo - Tergu 2 France S.Ogier
4. etap 13,26 km Sedini - Castelsardo 2 Belgium T. Neuville
5. etap 12,03 km Tempio Pausania 1 Estonia O. Tänak
6. etap 22,61 km Tula 1 France S.Ogier
7. etap 12,03 km Tempio Pausania 2 Belgium T. Neuville
8. etap 22,61 km Tula 2 Estonia O. Tänak
9. etap 25,33 km Monte Lerno - Monti di Ala 1 France S.Ogier
10. etap 14,53 km Coiluna -Loelle 1 France S.Ogier
11. etap 25,33 km Monte-Lerno - Monti di Ala 2 France S.Ogier
12. etap 14,53 km Coiluna - Loelle 2 United Kingdom E. Evans
13. etap 12,55 km Cala Flumini 1 Belgium T. Neuville
14. etap 7,10 km Sassari - Argentiera 1 Belgium T. Neuville
15. etap 12,55 km Cala Flumini 2 Estonia O. Tänak
16. etap 7,10 km Sassari - Argentiera 2 (PS) Belgium T. Neuville

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