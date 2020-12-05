WRC
WRC
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Monza Rallisi
03 Ara
3. Gün devam ediyor . . .
En son alt etkinlikler Son sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Monza Rallisi / Son dakika

Şampiyona lideri Evans kaza yaptı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

paylaşım
yorumlar
Şampiyona lideri Evans kaza yaptı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Dünya Ralli Şampiyonası lideri Elfyn Evans, Monza Rallisi'nin 11. etabında yaptığı kazanın ardından ralliye erken veda etti ve şampiyonluğu zora soktu.

Bu hafta sonu şimdiye kadar oldukça zorlu geçen Monza Rallisi'nde Evans, 11 kilometrelik Gerosa etabının sonuna doğru aracının kontrolünü kaybetti ve yolun sol tarafına doğru uçtu.

Araçta çok büyük bir hasar olmasa da, Yaris'i etaba döndürmek mümkün değildi. Evans pazar günkü etaplarla ralliye geri dönmek zorunda kalacak ve Power Stage'de fazladan beş puan almaya çalışacak.

Toyota'dan takım arkadaşı ve şampiyona ikincisi Sebastien Ogier, Evans'tan sonra aynı bölgeye geldi ve takım arkadaşının kazasından haberdar olduğu için burayı dikkatli şekilde geçti.

Etap sonrası, Ogier, "İlk tepkim 'aynı şeyi yapma' oldu. İnanılmazdı. Orada yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu, buzda olmak gibiydi. Onun için üzgünüm." dedi.

Ogier, şimdi şampiyonluğun ana adayı gibi görünüyor. Şu anda genel klasmanda Evans'ın 14 puan ardında yer alan Fransız sürücü, Monza Rallisi'ni 22.3 saniye farkla ilk sırada götürüyor.

Fakat bugün iki ve yarın üç etap daha yapılacak. Bunların hepsini sorunsuz geçmesi gerekiyor.

Ogier, "Dürüst olmak gerekirse, şampiyonluk savaşı henüz bitmedi. Bunu yapmak zorundayım ve gerçekten büyük bir meydan okuma." dedi.

Monza Rallisi kazalar nedeniyle durduruldu

Önceki haber

Monza Rallisi kazalar nedeniyle durduruldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monza Rallisi
Pilotlar Elfyn Evans
Takımlar Toyota Gazoo Racing
Editör Nick Garton

Çok Okunanlar Bugün

Sakhir GP 3. antrenman: Verstappen lider, Russell yedinci!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Sakhir GP 3. antrenman: Verstappen lider, Russell yedinci!

Sakhir GP yine her platformun kendi kanalında yayınlanacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sakhir GP yine her platformun kendi kanalında yayınlanacak

Sakhir F2: Tsunoda kazandı, Ilott ve Schumacher 6-7 oldular!
FIA F2 FIA F2 / Yarış raporu

Sakhir F2: Tsunoda kazandı, Ilott ve Schumacher 6-7 oldular!

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

4-6 Aralık Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

4-6 Aralık Yarış Programı

Ferrari, Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor

Mercedes Sakhir GP’nin 2022 için bir koltuk savaşı olduğunu reddediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes Sakhir GP’nin 2022 için bir koltuk savaşı olduğunu reddediyor

Fittipaldi grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fittipaldi grid cezası aldı

Son Haberler

Şampiyona lideri Evans kaza yaptı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
WRC WRC / Son dakika

Şampiyona lideri Evans kaza yaptı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

Monza Rallisi kazalar nedeniyle durduruldu
WRC WRC / Etap raporu

Monza Rallisi kazalar nedeniyle durduruldu

Dünya Ralli Şampiyonası, Motorsport.tv'de kendi kanalını kurdu
Haber video
Genl GENEL / Motorsport.com haberler

Dünya Ralli Şampiyonası, Motorsport.tv'de kendi kanalını kurdu

Monza WRC: Hyundai'den Sordo zirvede, Neuville için unutulacak bir gün
Haber video
WRC WRC / Yarış ayak raporu

Monza WRC: Hyundai'den Sordo zirvede, Neuville için unutulacak bir gün

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sakhir GP 3. antrenman: Verstappen lider, Russell yedinci!

36 dk
2
Formula 1

Sakhir GP yine her platformun kendi kanalında yayınlanacak

7s
3
FIA F2

Sakhir F2: Tsunoda kazandı, Ilott ve Schumacher 6-7 oldular!

2s
4
Formula 1

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

21s
5
GENEL

4-6 Aralık Yarış Programı

1g

Son Haberler

Şampiyona lideri Evans kaza yaptı, şampiyonluk savaşı kızıştı!
WRC

Şampiyona lideri Evans kaza yaptı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

Monza Rallisi kazalar nedeniyle durduruldu
WRC

Monza Rallisi kazalar nedeniyle durduruldu

Dünya Ralli Şampiyonası, Motorsport.tv'de kendi kanalını kurdu
Genl

Dünya Ralli Şampiyonası, Motorsport.tv'de kendi kanalını kurdu

Monza WRC: Hyundai'den Sordo zirvede, Neuville için unutulacak bir gün
WRC

Monza WRC: Hyundai'den Sordo zirvede, Neuville için unutulacak bir gün

Monza Rallisi: Karlı ilk etabın en hızlısı Ogier!
WRC

Monza Rallisi: Karlı ilk etabın en hızlısı Ogier!

Son Videolar

ACI Monza Rallisi: 4 ve 6. etaplar özeti 01:49
WRC
19s

ACI Monza Rallisi: 4 ve 6. etaplar özeti

ACI Monza Rallisi: 1. günün lideri Ogier 01:51
WRC
19s

ACI Monza Rallisi: 1. günün lideri Ogier

ACI Monza Rallisi: Shakedown 01:49
WRC
19s

ACI Monza Rallisi: Shakedown

WRC 2020: ACI Monza Rallisi - Teaser 01:06
WRC
20s

WRC 2020: ACI Monza Rallisi - Teaser

WRC: İtalya Rallisi 13-14. etaplar 01:48
WRC
11 Eki 2020

WRC: İtalya Rallisi 13-14. etaplar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.