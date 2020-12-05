Şampiyona lideri Evans kaza yaptı, şampiyonluk savaşı kızıştı!

Bu hafta sonu şimdiye kadar oldukça zorlu geçen Monza Rallisi'nde Evans, 11 kilometrelik Gerosa etabının sonuna doğru aracının kontrolünü kaybetti ve yolun sol tarafına doğru uçtu.

Araçta çok büyük bir hasar olmasa da, Yaris'i etaba döndürmek mümkün değildi. Evans pazar günkü etaplarla ralliye geri dönmek zorunda kalacak ve Power Stage'de fazladan beş puan almaya çalışacak.

Toyota'dan takım arkadaşı ve şampiyona ikincisi Sebastien Ogier, Evans'tan sonra aynı bölgeye geldi ve takım arkadaşının kazasından haberdar olduğu için burayı dikkatli şekilde geçti.

Etap sonrası, Ogier, "İlk tepkim 'aynı şeyi yapma' oldu. İnanılmazdı. Orada yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu, buzda olmak gibiydi. Onun için üzgünüm." dedi.

Ogier, şimdi şampiyonluğun ana adayı gibi görünüyor. Şu anda genel klasmanda Evans'ın 14 puan ardında yer alan Fransız sürücü, Monza Rallisi'ni 22.3 saniye farkla ilk sırada götürüyor.

Fakat bugün iki ve yarın üç etap daha yapılacak. Bunların hepsini sorunsuz geçmesi gerekiyor.

Ogier, "Dürüst olmak gerekirse, şampiyonluk savaşı henüz bitmedi. Bunu yapmak zorundayım ve gerçekten büyük bir meydan okuma." dedi.