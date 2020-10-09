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WRC / Son dakika

Safari Rallisi WRC'ye dönüyor, Türkiye Rallisi yedek listeye düştü!

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Safari Rallisi WRC'ye dönüyor, Türkiye Rallisi yedek listeye düştü!
Çeviren: Abdullah Çelik

FIA, 2021 Dünya Ralli Şampiyonası takvimini yayınladı. Buna göre efsanevi Safari Rallisi 19 yıl aranın ardından Hırvatistan Rallisi ile birlikte takvime dönecek. Son 3 senedir gerçekleştirilen Türkiye Rallisi ise Yunanistan, Belçika ve Arjantin rallileri ile yedek listeye düştü.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, bugün sanal toplantı ile gerçekleştirildi ve 2021 WRC takvimi kararlaştırıldı.

WRC Organizasyonu Genel Müdürü Jona Siebel, "Hırvatistan'ın ilk defa WRC'ye katılıyor olması takvimde heyecan verici yeni bir mücadeleyi ve büyük beklentiyi beraberinde getirecek. Birkaç hafta önce Estonya'nın şampiyonaya girişi büyük bir başarıydı. Organizatörlerin çok kısa sürede ralliyi hazırlaması nedeniyle gerçekten büyük bir başarıydı." dedi.

Siebel, WRC takviminin en hızlı rallilerinden birisi olan Estonya'nın takvimde kalmayı hak ettiğini söyledi.

Siebel ayrıca, koronavirüsün etkilerinin gelecek sene de devam edebileceğini ve seyahat kısıtlamaları gibi nedenleri düşünerek takvimi hazırladıklarını ve etkinlikler arasında büyük boşluklar olduğunu söyledi.

Siebel, "COVID-19, uluslararası sportif aktiviteleri çok kötü vurdu. WRC de bundan nasibini aldı. Biz de 2020 boyunca birçok etkinliği ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık. Bu yüzden 2021 takvimini hazırlarken, virüsün küresel seyahate etkisinin olabileceğini düşünerek faydacı bir yaklaşım sergiledik ve stratejik kararlar aldık." dedi.

Gelecek sene Britanya Rallisi ağustos ayında gerçekleştirilecek. Ancak bu rallinin her zamanki gibi Galler'de mi olacağı yoksa İrlanda Denizi etrafında mı olacağı henüz bilinmiyor.

12 yarışlık 2021 WRC takviminde Türkiye yer almıyor. Türkiye'nin Yunanistan, Belçika ve Arjantin rallileri ile yedek listede yer aldığı açıklandı.

2021 WRC Takvimi

Monte-Carlo

21-24 Ocak

İsveç

11-14 Şubat

Hırvatistan

22-25 Nisan

Portekiz

20-23 Mayıs

İtalya

3-6 Haziran

Kenya

24-27 Haziran    

Estonya

15-18 Temmuz  

Finlandiya

29 Temmuz – 1 Ağustos        

Britanya

19-22 Ağustos

Şili

9-12 Eylül

İspanya

14-17 Ekim

Japonya

11-14 Kasım
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