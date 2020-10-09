Safari Rallisi WRC'ye dönüyor, Türkiye Rallisi yedek listeye düştü!

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, bugün sanal toplantı ile gerçekleştirildi ve 2021 WRC takvimi kararlaştırıldı.

WRC Organizasyonu Genel Müdürü Jona Siebel, "Hırvatistan'ın ilk defa WRC'ye katılıyor olması takvimde heyecan verici yeni bir mücadeleyi ve büyük beklentiyi beraberinde getirecek. Birkaç hafta önce Estonya'nın şampiyonaya girişi büyük bir başarıydı. Organizatörlerin çok kısa sürede ralliyi hazırlaması nedeniyle gerçekten büyük bir başarıydı." dedi.

Siebel, WRC takviminin en hızlı rallilerinden birisi olan Estonya'nın takvimde kalmayı hak ettiğini söyledi.

Siebel ayrıca, koronavirüsün etkilerinin gelecek sene de devam edebileceğini ve seyahat kısıtlamaları gibi nedenleri düşünerek takvimi hazırladıklarını ve etkinlikler arasında büyük boşluklar olduğunu söyledi.

Siebel, "COVID-19, uluslararası sportif aktiviteleri çok kötü vurdu. WRC de bundan nasibini aldı. Biz de 2020 boyunca birçok etkinliği ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık. Bu yüzden 2021 takvimini hazırlarken, virüsün küresel seyahate etkisinin olabileceğini düşünerek faydacı bir yaklaşım sergiledik ve stratejik kararlar aldık." dedi.

Gelecek sene Britanya Rallisi ağustos ayında gerçekleştirilecek. Ancak bu rallinin her zamanki gibi Galler'de mi olacağı yoksa İrlanda Denizi etrafında mı olacağı henüz bilinmiyor.

12 yarışlık 2021 WRC takviminde Türkiye yer almıyor. Türkiye'nin Yunanistan, Belçika ve Arjantin rallileri ile yedek listede yer aldığı açıklandı.

2021 WRC Takvimi