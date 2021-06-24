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WRC / Kenya Rallisi Haberler

Safari Rallisi: Toyota hızlı başladı, Ogier en hızlısı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Safari Rallisi'nin perşembe günü gerçekleştirilen ilk etabını Toyota sürücüsü Sebastien Ogier kazanırken, Toyota ilk üçün sahibi oldu.

Safari Rallisi: Toyota hızlı başladı, Ogier en hızlısı

2002 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk Safari Rallisi, bugün Kasarani'de düzenlenen 4.48 kilometrelik etapla birlikte start aldı. Özel etaba halkın ilgisi büyüktü ve etap, büyük bir kalabalığın önünde başladı.

İkişerli şekilde gerçekleştirilen özel etapta, Sebastien Ogier ve Ott Tanak eşleşirken, son şampiyon Ogier 3:21.8'le  ilk etabın galibi oldu.

Toyota'dan takım arkadaşı Kalle Rovanpera, 0.3 saniye geride ikinci en hızlı zamanı yaparken, üçüncü Toyota ile mücadele eden Elfyn Evans ise sadece 0.1 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Toyota böylelikle ralliye hızlı başladı.

Ogier, "Büyük start yarın olacak ama bugün böylesine büyük bir taraftar grubu görmek şaşırtıcıydı. Şimdiye kadar her şey çok iyi ama gerçek zorluk yarın olacak." dedi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

Tanak dördüncü en hızlı isimdi ve Hyundai sürücüleri arasında en iyisi oldu. Buna rağmen Ogier'den 1.8 saniye yavaş kaldı.

Sert lastik tercihi yapan Tanak, "Çok kaygandı fakat yumuşak lastiği kullanmadığımız için mutluyum." dedi.

Thierry Neuville, Evans'la karşı karşıya geldi ve yaptığı hatanın ardından etabı 2.5 saniye geride beşinci bitirdi.

Toyota'nın Japon sürücüsü Takamoto Katsuta, M-Sport Ford Fiesta sürücüsü Gus Greensmith'in önünde altıncı sırada yer aldı.

Hyundai ile ilk çakıl rallisine katılmaya hazırlanan Oliver Solberg, M-Sport'tan Adrien Fourmaux'yu geride bırakmasının ardından sekizinci oldu.

En büyük sürpriz ise Hyundai sürücüsü Dani Sordo'nun Ogier'in 10.5 saniye ardında kalmasının ardından 11. olmasıydı.

Martin Prokop, WRC2'de en hızlı isim olurken, yerel kahraman Karan Patel'in WRC3'te en hızlı isim oldu.

91 yaşındaki eski Avrupa Ralli Şampiyonu Sobieslaw Zasada, ilk etabı sorunsuz şekilde tamamladı ve tarihin en yaşlı WRC sürücüsü oldu.

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