Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Safari Rallisi: Rovanpera arayı açtı, Neuville sorun yaşadı
WRC / Kenya Rallisi Etap raporu

Safari Rallisi: Rovanperä sabah bölümünü de lider kapattı

Kenya Rallisi'nde pazar sabahı gerçekleştirilen etapların ardından, Kalle Rovanperä ilk sıradaki avantajını artırdı.

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Can Çarpıcı
Safari Rallisi: Rovanperä sabah bölümünü de lider kapattı
Haberi dinle

Safari Rallisi'nin sonuna doğru yaklaşırken, Rovanperä ilk sıradaki yerini koruyor. Fin pilot, en yakın rakibi Elfyn Evans'la arasındaki farkı 56.6 saniyeye çıkardı. 

Şampiyona lideri, bu hafta sonu Kenya'da yenilmez gibi duruyor ve bugün gerçekleştirilen 15. etapta da bize bir resital sundu. 15. etabı Evans'dan 7 saniye daha hızlı tamamlayan Rovanperä, 16. etapta ise hasarı azaltmaya çalıştı ve bu etabı Ott Tanak kazandı. 

Bunun ardından, günün ilk özel etabı iptal edilmek zorunda kaldı. Oliver Solberg'in Hyundai'si, yolun ortasında kaldı ve hareket ettirilemedi. Bu yüzden günün ilk özel etabı iptal edildi ve Solberg hariç herkese aynı zaman verildi. 

Böylelikle klasmanda büyük bir değişim yaşanmadı. Sadece yolda kalan Solberg, Craig Breen'in arkasında 7. sıraya geriledi. 

Diğer içerikler :

 

Kötü hava koşulları, dün gerçekleştirilen son iki etabı kötü etkilemişti. Bugün ise yol tutuşu seviyesi artmıştı. 

Sabah bölümünün ardından ilk 4 sıra Toyota pilotlarında. Toyota pilotları arasında Rovanpera, Evans, Katsuta ve Ogier sıralaması oluştu. Neuville ise Craig Breen'in önünde 5. sırada. 

Solberg'in özel etapta yaşadığı sorun, onu 8. sıraya kadar geriletti. Safari Rallisi'nin bitmesine Power Stage'i de sayarsak 3 etap kaldı. 

Kenya Safari Rallisi- 16. etabın ardından genel klasman: 

 

paylaşım
yorumlar
Safari Rallisi: Rovanpera arayı açtı, Neuville sorun yaşadı
Önceki haber

Safari Rallisi: Rovanpera arayı açtı, Neuville sorun yaşadı

Daha fazlası
Willy Zinck
Safari Rallisi: Rovanpera arayı açtı, Neuville sorun yaşadı Kenya Rallisi
WRC

Safari Rallisi: Rovanpera arayı açtı, Neuville sorun yaşadı

Safari Rallisi: Rovanpera hâlâ lider, Toyota 1-2-3! Kenya Rallisi
WRC

Safari Rallisi: Rovanpera hâlâ lider, Toyota 1-2-3!

Safari Rallisi: Rovanpera günü lider kapattı, Loeb-Ogier ikilisi sorun yaşadı Kenya Rallisi
Haber video
WRC

Safari Rallisi: Rovanpera günü lider kapattı, Loeb-Ogier ikilisi sorun yaşadı

Son Haberler

Safari Rallisi: Rovanperä sabah bölümünü de lider kapattı
WRC WRC

Safari Rallisi: Rovanperä sabah bölümünü de lider kapattı

Safari Rallisi: Rovanpera arayı açtı, Neuville sorun yaşadı
WRC WRC

Safari Rallisi: Rovanpera arayı açtı, Neuville sorun yaşadı

Hyundai, Tanak'ın arızasının ardından vites kollarını güçlendirdi
WRC WRC

Hyundai, Tanak'ın arızasının ardından vites kollarını güçlendirdi

Safari Rallisi: Rovanpera hâlâ lider, Toyota 1-2-3!
WRC WRC

Safari Rallisi: Rovanpera hâlâ lider, Toyota 1-2-3!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.