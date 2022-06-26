Safari Rallisi: Rovanperä sabah bölümünü de lider kapattı

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Safari Rallisi'nin sonuna doğru yaklaşırken, Rovanperä ilk sıradaki yerini koruyor. Fin pilot, en yakın rakibi Elfyn Evans'la arasındaki farkı 56.6 saniyeye çıkardı.

Şampiyona lideri, bu hafta sonu Kenya'da yenilmez gibi duruyor ve bugün gerçekleştirilen 15. etapta da bize bir resital sundu. 15. etabı Evans'dan 7 saniye daha hızlı tamamlayan Rovanperä, 16. etapta ise hasarı azaltmaya çalıştı ve bu etabı Ott Tanak kazandı.

Bunun ardından, günün ilk özel etabı iptal edilmek zorunda kaldı. Oliver Solberg'in Hyundai'si, yolun ortasında kaldı ve hareket ettirilemedi. Bu yüzden günün ilk özel etabı iptal edildi ve Solberg hariç herkese aynı zaman verildi.

Böylelikle klasmanda büyük bir değişim yaşanmadı. Sadece yolda kalan Solberg, Craig Breen'in arkasında 7. sıraya geriledi.

Kötü hava koşulları, dün gerçekleştirilen son iki etabı kötü etkilemişti. Bugün ise yol tutuşu seviyesi artmıştı.

Sabah bölümünün ardından ilk 4 sıra Toyota pilotlarında. Toyota pilotları arasında Rovanpera, Evans, Katsuta ve Ogier sıralaması oluştu. Neuville ise Craig Breen'in önünde 5. sırada.

Solberg'in özel etapta yaşadığı sorun, onu 8. sıraya kadar geriletti. Safari Rallisi'nin bitmesine Power Stage'i de sayarsak 3 etap kaldı.

Safari Rallisi- 16. etabın ardından genel klasman: